"Napolacco, czyli Zieliński i dublet Milika"

20.01 | Arkadiusz Milik wbił w niedzielę jedenastego gola w sezonie. Tym razem efektownym strzałem z rzutu wolnego przyczynił się do zwycięstwa 2:1 nad Lazio.

16.11 | Arkadiusz Milik pokazał, że ma nerwy ze stali. W 91. minucie meczu Cagliari - Napoli cudownie wykonał rzut wolny i zapewnił drużynie ważną wygraną 1:0 w 16. kolejce Serie A. Polak przegonił koszmary sprzed kilku dni, kiedy nie wykorzystał znakomitej okazji przeciwko Liverpoolowi. Dla napastnika był to ósmy gol w tym sezonie ligi włoskiej.

9.12 | To były udane występy Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika w Serie A. Obaj wbili trzy z czterech goli Napoli w meczu z przedostatnim w tabeli Frosinone.

14.05 | Trudno wymarzyć sobie lepsze wejście na boisko. Arkadiusz Milik w meczu z Sampdorią pojawił się na placu w 71. minucie. Kilkadziesiąt sekund później, w swojej pierwszej akcji, huknął i strzelił gola rzadkiej urody. W samo okienko bramki. Jego Napoli wygrało na wyjeździe 2:0 (trafił jeszcze Raul Albiol). Dla Milika to czwarte trafienie w tym sezonie. W tym meczu zagrało łącznie pięciu Polaków - także Piotr Zieliński u zwycięzców oraz Bartosz Bereszyński, Karol Linetty i Dawid Kownacki u pokonanych. Napoli zostało wicemistrzem Włoch, mistrzem po raz kolejny Juventus.

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

8.04 | To był polski dzień w Neapolu. Trzy gole, ale dwa autorstwa Polaków. Dla Chievo trafił Mariusz Stępiński, dla Napoli - Arkadiusz Milik. Gospodarze przegrywali 0:1, ale i tak wygrali, zaczynając skuteczny pościg dopiero w 89. minucie!

Niedzielny wieczór na Stadio Ennio Tardini był być może najlepszym, jaki wspólnie w barwach Napoli rozegrali obaj reprezentanci Polski. Zieliński sprytnym technicznym strzałem zdobył pierwszą z bramek, Milik dołożył dwie kolejne, jedną z rzutu wolnego, drugą typowym dla siebie uderzeniem z granicy pola karnego. W analizach i ocenach Włochów nie brakuje pochlebnych opinii na temat obu reprezentantów kraju.

Simone Pece, nasz redakcyjny kolega z włoskiego Eurosportu, był pod największym wrażeniem występu wychowanka Rozwoju Katowice, którego w pomeczowej relacji wybrał na gracza meczu.

"Kolejny gol z rzutu wolnego, tym razem po mądrym i precyzyjnym uderzeniu jak w bilardzie. W drugiej połowie trochę zniknął z radarów, tylko po to, aby powrócić znikąd i znów trafić. Już po raz czternasty w tym sezonie ligowym" - zauważył Pece.

"Otworzył wynik jednym z charakterystycznych wejść w pole karne rywali, którym wykorzystał nieuwagę obrońców i bramkarza. Był w imponującej formie fizycznej, co rusz przyspieszał grę i siał postrach w defensywie Parmy" - pisał o Zielińskim.



Zabójczo skuteczny i olśniewający

W "La Gazzetta dello Sport" można było natrafić na kolejne pochwały. Najsłynniejszy sportowy dziennik we Włoszech ocenił grę Milika na 7,5 w dziesięciostopniowej skali oraz zauważył, że choć napastnik zaczyna być zabójczo skuteczny z rzutów wolnych, to może w tym elemencie stać się jeszcze lepszy. Zieliński od "LGdS" otrzymał siódemkę, a jego grę określono jako "olśniewającą".



W tym czują się najlepiej

Dziennik "Il Mattino" w pomeczowych notach był jeszcze hojniejszy dla Polaków. Milik otrzymał ósemkę, Zieliński 7,5, nikt w Napoli tak wysoko nie został oceniony.

"Specjalista od wolnych znów zaskoczył, z tym, że tym razem strzelił płasko, a nie w okienko, jak zazwyczaj. Drugi z Polaków pokazał z kolei, że w czasach, gdy pozycja fałszywej dziewiątki odchodzi do lamusa, on staje się fałszywą siódemką. Dla niego ścinanie ze skrzydła do środka jest prawie że genetycznym wyborem, właśnie w tym odnajduje się najlepiej" - analizował neapolitański dziennik.

Pomysłowy Zieliński i SuperMilik

Wydawane w Turynie "Tuttosport" po rywalizacji w Parmie również zwróciło największą uwagę na polski duet. "Pomysłowość i energia Zielińskiego natchnęła Napoli i rozwiązała worek z bramkami. Natomiast jego klubowy i reprezentacyjny kolega zmienił się niedzielę w SuperMilika. Dwukrotnie z zimną krwią zabijał emocje i jakiekolwiek nadzieje Parmy na dobry wynik" - zauważono.



Jak w bajce

"Napolacco, czyli Zieliński i dublet Milika" - taki tekst z kolei znalazł się na okładce poniedziałkowego "Corriere dello Sport". W samym artykule napisano z kolei o "występie Zielińskiego jak z bajki" i "bombardierze Miliku, który powrócił do strzelania po niepokojącej serii czterech meczów bez gola".



Po 25 kolejkach Napoli jest na drugim miejscu w tabeli Serie A i traci trzynaście punktów do prowadzącego Juventusu.