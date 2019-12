Milik już na podium. Dogonił Warzychę

Milik bohaterem Neapolu. Hat-trick tuż po kontuzji To był wieczór... czytaj dalej » Trudno o bardziej wymarzony powrót do gry po kontuzji. Milik zaliczył świetny występ po ponad miesięcznym rozbracie z boiskiem. Z hat-tricka cieszył się już po 38 minutach meczu.

Lepszy od Cavaniego czy Higuaina

We wtorek stał się pierwszym zawodnikiem w dziejach neapolitańskiego klubu, który zdobył trzy bramki w już ponad 27-letniej historii Champions League. Warto podkreślić, że wcześniej tej sztuki nie potrafili dokonać tak świetni snajperzy jak Edinson Cavani czy Gonzalo Higuain.

Dostąpił też sporego zaszczytu, jeśli chodzi o występy włoskich klubów w Lidze Mistrzów.

Wcześniej trzy gole w pierwszej połowie meczu tych rozgrywek dla drużyny z Serie A strzelili tylko Simone Inzaghi w barwach Lazio w 2000 roku przeciwko Marsylii oraz grający w 1995 roku w Milanie Marco Simone, który ekspresowym bramkowym show popisał się w starciu z Rosenborgiem.

Przed nim tylko Lewandowski

Milik we wszystkich dotychczasowych swoich występach w Lidze Mistrzów uzbierał już osiem trafień. Z Polaków ustępuje tylko Robertowi Lewandowskiemu (63 gole). We wtorek napastnik Napoli wyrównał osiągnięcie Krzysztofa "Gucio" Warzychy, który strzelał dla Panathinaikosu.