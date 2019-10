Gol w kadrze pomógł. Milik dostanie kolejną szansę w Napoli

Prawie milion dolarów za zdjęcie. Ronaldo w sieci zarabia lepiej niż w Juventusie Cristiano Ronaldo... czytaj dalej »

W najbliższej kolejce Serie A rywalem Napoli będzie Hellas Werona.

Zdaniem "La Gazzetta dello Sport" w pierwszym składzie wicemistrzów Włoch z dużym prawdopodobieństwem wybiegnie Arkadiusz Milik. Ma zagrać obok Driesa Mertensa.

Współpraca obu napastników wyglądała obiecująco już w poprzednim sezonie. Wówczas we wszystkich rozgrywkach Milik strzelił 20 goli, będąc najskuteczniejszym piłkarzem w ekipie Carlo Ancelottiego. Belg miał o jedno trafienie mniej, jednak zanotował aż 12 asyst.

Ancelotti w niego wierzy

"Carlo Ancelotti będzie chciał w taki sposób pokazać mu, że w niego wierzy, a jednocześnie zdecyduje się na identyczne ustawienie jak to, które było sprawdzane już w poprzednim sezonie" – można przeczytać na jednej ze stron "La Gazzetta dello Sport".

Wszystko dzięki świetnemu występowi w meczu eliminacji mistrzostw Europy przeciwko Macedonii Północnej. Milik pojawił się na boisku na ostatnie dwadzieścia minut, a niedługo później oddał kapitalny strzał z dystansu, ustalając wynik meczu na 2:0. Polak potwierdził, że pomimo licznych urazów i braku minut, nie zapomniał, jak się strzela.

Arek Milik’s goal for Poland last night... pic.twitter.com/8pvVMhkIGU — SSC Napli News (@SSCNapoliNews_) 14 października 2019

Raził nieskutecznością

Od początku sezonu Milik wciąż nie zdobył bramki w klubie. Co prawda 25-latek zagrał w zaledwie dwóch ligowych meczach i jednym spotkaniu w Lidze Mistrzów, jednak na brak okazji do przełamania nie mógł narzekać.

Zwłaszcza w meczu Champions League przeciwko Genk. Wtedy zawiódł na całej linii. Mógł schodzić z boiska z hat-trickiem, jednak raził nieskutecznością, przez co Napoli tylko zremisowało z Belgami 0:0.



Na nieszczęście Milika świetnie spisują się jego konkurenci do gry w ataku. Mertens strzelił już pięć goli w ośmiu meczach, dokładając do tego asystę. W Neapolu odnalazł się również doświadczony Fernando Llorente. 34-latek najczęściej pojawia się na boisku w samych końcówkach, jednak nie przeszkodziło to mu w zdobyciu trzech bramek.