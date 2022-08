Kibice Juve kwestionują transfer Milika. "Polski Morata", "Tak się nie rozwiniemy"

Milik przekona do siebie kibiców w Turynie?

Roczne wypożyczenie Milika do Turynu jest już tylko kwestią godzin. Zdaniem świetnie poinformowanego w tematyce transferowej włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano, Juventus i Olympique Marsylia osiągnęły już pełne porozumienie.

Polak ma być piątym nowym letnim nabytkiem Starej Damy po Paulu Pogbie, Angelu Di Marii, Gelsonie Bremerze i Filipu Kosticiu. Jak się okazuje, turyńscy kibice najmniej cieszą się z transferu napastnika naszej reprezentacji.

Już kilka dni temu entuzjastą przenosin 28-latka nie był legendarny Fabio Capello, który w przeszłości prowadził m.in. Juventus czy Real Madryt. - To nie jest piłkarz, który zrobi różnicę. Milik nie jest tym, o kim marzą i na kogo czekają kibice w Turynie - stwierdził Włoch, który pracuje obecnie w roli komentatora i eksperta w Sky Sport.

Fani Juve również zdążyli wyrazić swoją dezaprobatę. "To nie jest to, czego potrzebujemy. Tak się nie rozwiniemy" - napisał jeden z kibiców turyńczyków w mediach społecznościowych.

Wiele komentarzy można przeczytać pod ostatnimi wpisami Romano odnośnie przenosin Milika. "Co się stało z Juve?", "Nie mogę uwierzyć, że Juventus osiągnął ten punkt", "Co za żart", "Czy Juventus nie chce już zdobyć tytułu w Serie A?", "Kolejna zła decyzja", "Wymieńmy proszę naszych skautów" - można przeczytać na Twitterze.

Internauci nazywają Milika "polskim Moratą" (hiszpański napastnik kojarzony jest z marnowaniem wielu sytuacji bramkowych, czy to w reprezentacji Hiszpanii, czy w Juve, gdzie latem zakończyła się jego druga przygoda z tym klubem).

"To bez wątpienia nasze najgorsze okno transferowe. Od ponad 25 lat nie pamiętam takiego" - napisał kolejny kibic.



#ForzaJuvepic.twitter.com/hRgiOd1MNS — Edson (@Edson93i) August 25, 2022





W komentarzach często przewija się również nazwisko Memphisa Depaya. To Holender z Barcelony miał trafić do Turynu, zamiast Milika. Fani domagają się, żeby i tak go sprowadzić i usadowić na skrzydle, czyli tam, gdzie najlepiej czuje się na boisku.

Byli też tacy, którzy kpili z Milika, wklejając w komentarze kompilacje z niewykorzystanymi sytuacjami przez 28-latka albo przerobionymi zdjęciami w traperach.



Here we go pic.twitter.com/gGIwO1bu32 — florian roux (@florianroux84) August 24, 2022

Tylko nieliczni za Milikiem

Warto podkreślić, że w tej zdecydowanej większości nieprzychylnych byłemu napastnikowi Napoli komentarzy było też kilka pozytywnych opinii. "Miał dobre wyniki w Serie A, jest niedocenianym graczem. Nie jest to spektakularne wzmocnienie, którego pragną fani Juve, ale będzie świetnym rezerwowym napastnikiem" - napisał jeden z kibiców. Drugi dodał: "Jestem naprawdę podekscytowany. Milik potrafi strzelać gole, udowodnił to w Ajaksie, Neapolu i Marsylii. Niech tylko będzie zdrowy".