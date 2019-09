Z Legii do ŁKS-u. Malarz znalazł nowy klub

ŁKS to beniaminek ekstraklasy

Cracovia grała z ŁKS-em w drugiej kolejce PKO Ekstraklasy. Na inaugurację oba zespoły zanotowały po remisie. Łodzianie wrócili do najwyższej klasy rozgrywkowej po ponad siedmiu latach.

- Trzymajcie mocno za mnie kciuki w barwach ŁKS-u. Widzimy się niedługo na stadionie - zwrócił się do kibiców Malarz w filmie opublikowanym przez klub w mediach społecznościowych.

Dyrektorska rola Malarza nie interesowała

W piątek poinformowano, że doświadczony bramkarz podpisał kontrakt do końca sezonu 2020/2021, czyli na prawie dwa lata. Do tej pory Malarz grał w Legii, ale po wygaśnięciu umowy z końcem rozgrywek 2018/2019, warszawski klub widział go już nie na boisku, tylko za biurkiem. Dyrektorska rola nie interesowała 39-latka, dlatego odszedł, szukając nowych wyzwań.

Bramkarz ŁKS-u przyłapany na dopingu Michał Kołba,... czytaj dalej » W ŁKS-ie Malarz skorzystał na dopingowej wpadce Kołby. Pozytywny wynik dała próbka A badania. Zawodnikowi przysługuje jeszcze prawo do przebadania próbki B. Klub wstrzymuje się z podjęciem decyzji odnośnie piłkarza, jednak niezależnie od tego musiał szybko znaleźć nowego kandydata do bluzy z numerem 1.

"Swoją postawą przez ostatnie lata Michał Kołba zasłużył na to, aby wstrzymać się z ferowaniem jakichkolwiek wyroków do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy. Zwłaszcza że w naszym kraju jednym z fundamentów systemu prawnego jest reguła domniemania niewinności. Wszyscy mamy nadzieję, że pobrana do badań próbka B wykaże, iż w organizmie piłkarza, który przez ostatnie lata wskazywany był za wzór profesjonalizmu, nie znajdują się żadne substancje widniejące na liście substancji zabronionych przez Światową Agencję Antydopingową" - napisał klub w komunikacie.

Wpadka Kołby tylko przyspieszyła ten ruch transferowy, ponieważ Malarz był w kontakcie z łódzkimi działaczami już wcześniej.



@ArkadiuszMalarz nowym bramkarzem Łódzkiego Klubu Sportowego. Witamy!



https://t.co/HZnBu50pCSpic.twitter.com/WW3SGrDJQ7 — Łódzki Klub Sportowy (@LKS_Lodz) September 13, 2019

Kilka celów do zrealizowania

Legia jeszcze nie zamknęła okna transferowego. "Niekoniecznie napastnik" Podczas... czytaj dalej » - Sytuację Arka monitorowaliśmy od czasu, gdy odszedł z Legii. Rozpoczęcie rozmów miało miejsce na kilka dni przed tą związaną z Michałem Kołbą. Nie będę opisywał, jakim bramkarzem jest Arek, bo każdy, kto śledzi polską piłkę, o tym wie. Umówiliśmy się na dwuletni kontrakt i przez ten okres wraz z Arkiem mamy do zrealizowania kilka celów - powiedział cytowany przez lkslodz.pl Krzysztof Przytuła, dyrektor sportowy Łódzkiego Klubu Sportowego.

- Przy umiejętnościach, charyzmie, zaangażowaniu i doświadczeniu Arka jesteśmy przekonani, że uda nam się w pełni tego dokonać. Pozyskanie tej jakości piłkarza dla każdego klubu jest bezcenne, więc tym bardziej cieszymy się, że Arek zdecydował się na ŁKS - dodał Przytuła.

W kadrze ŁKS są jeszcze Dominik Budzyński i Michał Brudnicki, ale wygląda na to, że będą musieli się zadowolić walką o tytuł bramkarza numer 2. We wszystkich dotychczasowych meczach w tym sezonie od pierwszej do ostatniej minuty występował Kołba.

W niedzielę 15. zespół ekstraklasy czeka wyjazdowy mecz z Pogonią Szczecin, ale Malarz ma dołączyć do nowych kolegów dopiero na początku przyszłego tygodnia.