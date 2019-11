Niespodzianka w Gdyni. Lider zgubił punkty z ligowym słabeuszem

Gospodarze mogli mieć poważne obawy przed konfrontacją z Portowcami. W poprzednich ośmiu potyczkach między tymi drużynami na poziomie ekstraklasy ekipa ze Szczecina triumfowała aż siedmiokrotnie, a raz padł remis.

Pogoń przeważała również w sobotnim meczu, choć długo nie potrafiła tego potwierdzić zdobyczami bramkowymi. Już po kwadransie gry Pavels Steinbors musiał wykazać się umiejętnościami po groźnym strzale Adama Buksy. Portowcy nie tracili animuszu i po chwili mieli kolejną znakomitą okazję do strzelenia gola. Srdjan Spiridonović świetnie zwiódł rywala, ale piłka po jego strzale minimalnie minęła bramkę gospodarzy.

Gdynianie swoich szans szukali głównie w kontratakach. W pierwszej odsłonie niewiele wskazywało, by ktokolwiek miał otworzyć wynik spotkania. W końcówce tej części meczu doszło jednak do zamieszania, w efekcie którego Arka wyszła na prowadzenie. Po jednej z akcji miejscowych piłkarzy Fabian Serrarens był popychany w polu karnym, lecz sędzia Szymon Marciniak uznał, że gracz gospodarzy znajdował się na pozycji spalonej. Po kilkuminutowej analizie wideo arbiter zdecydował się jednak przyznać gdynianom jedenastkę. Rzut karny pewnie wykorzystał Michał Nalepa. Do przerwy wielka niespodzianka. Lider tabeli przegrywał z jedną z najsłabszych drużyn bieżącego sezonu.

Goście dopięli swego

Po zmianie stron Portowcy rzucili się do odrabiania strat. Z upływem kolejnych minut podejmowali coraz większe ryzyko i zostali za to wynagrodzeni. W 72. minucie gola na wagę remisu strzelił Hubert Matynia, wykorzystując dobre dogranie Davida Steca. Fatalnie w tej sytuacji zachowała się defensywa Arki, która mimo przewagi liczebnej nie potrafiła zażegnać niebezpieczeństwa.

Po wyrównaniu szczecinianie chcieli ruszyć do kolejnych ataków, lecz mecz musiał zostać przerwany na dłuższą chwilę. Wszystko przez kibiców Pogoni, którzy odpalili race, zadymiając całe boisko. Z tego powodu sędzia doliczył do podstawowego czasu gry aż dziesięć minut.

Źródło: Newspix Arka Gdynia - Pogoń Szczecin

Goście byli aktywniejsi w ofensywie, jednak to piłkarze z Gdyni jako ostatni skierowali piłkę do siatki. W doliczonym czasie Stipicę pokonał wprowadzony w końcówce z ławki rezerwowych Marcus Vinicius da Silva. Sędzia Marciniak nie zaliczył jednak trafienia Brazylijczyka, uznając, że ten zagrał nakładką.

W efekcie obie strony podzieliły się punktami, z czego nikt nie może być w pełni zadowolony. Pogoń pozostała co prawda liderem tabeli, lecz może stracić prowadzenie jeszcze w tej kolejce. Tymczasem Arce punkt nie wystarczył, by opuścić miejsce zagrożone spadkiem.

Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 1:1 (1:0)

Bramki: 1:0 Michał Nalepa (45+1-karny), 1:1 Hubert Matynia (72).

Żółta kartka - Arka Gdynia: Fabian Serrarens, Adam Deja, Adam Marciniak. Pogoń Szczecin: Santeri Hostikka, Tomas Podstawski, David Stec.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 5 072.

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Luka Maric, Adam Marciniak - Nando Garcia (84. Marcus Vinicius), Adam Deja, Marko Vejinovic, Michał Nalepa (84. Marcin Budziński), Mateusz Młyński (57. Kamil Antonik) - Fabian Serrarens.

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - David Stec, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech (67. Igor Łasicki), Hubert Matynia - Santeri Hostikka (84. Damian Dąbrowski), Tomas Podstawski (73. Marcin Listkowski), Zvonimir Kozulj, Srdjan Spiridonovic, Sebastian Kowalczyk - Adam Buksa.