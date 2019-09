Słaba skuteczność w Gdyni. Anulowany gol dla mistrzów Polski

Na początku pierwszej połowy groźniejsze były akcje gospodarzy. Już w 1. minucie strzelał Azer Busuladzić, ale zmierzającą do bramki piłkę zablokował kolega z zespołu Dawit Szirtładze.

Sędzia nie uznał gola

Lech jako pierwszy znalazł drogę do bramki Górnika Górnik Zabrze... czytaj dalej » W 16. minucie Gruzin z Bośniakiem ponownie zapędzili się w pole karne Piasta. Uderzenie Szirtładze obronił Frantisek Plach, a dobitka Busuladzica poszybowała nad poprzeczkę.

Gliwiczanie zrewanżowali się dopiero w 21. minucie, kiedy ze strzałem główką Urosa Koruna poradził sobie Pavels Steinbors. W 32. minucie goście przez chwilę cieszyli się z bramki. Po centrze Gerarda Badii piłkę do siatki skierował głową Patryk Sokołowski, jednak po analizie VAR sędzia Tomasz Musiał dopatrzył się pozycji spalonej jednego z piłkarzy Piasta i nie uznał gola.

Wymiana ciosów

Druga połowa stała na wyraźnie lepszym poziomie. Akcje z obu stron nabrały tempa.



W 48. minucie groźnie, ale niecelnie zza pola karnego uderzył Busuladzić. Za chwilę po kontrze Badia został zblokowany i piłka przeszła obok słupka, a po rogu Piotr Parzyszek główkował wprost w golkipera Arki. W rewanżu Plach został zmuszony do sporego wysiłku przez Michała Nalepę, a w 55. minucie bliski pokonania bramkarza Piasta był Maciej Jankowski.



W 59. min po dośrodkowaniu Jankowskiego z prawej strony nieznacznie pomylił się Szirtładze, natomiast 120 sekund później Thomas Hateley minimalnie przestrzelił z rzutu wolnego z 20 metrów.



W 70. min dwoma świetnymi interwencjami popisał się Plach - najpierw po uderzeniu Szirtładze, a następnie po woleju Christiana Maghomy. Chwilę później Steinborsa powinien pokonać Tomasz Jodłowiec. Najlepszą okazję zmarnował jednak w 81. minucie Szirtładze, kiedy po centrze Nalepy i główce z szóstego metra gruzińskiego napastnika Plach intuicyjnie odbił piłkę nogą.



Do końca obie drużyny dążyły do odniesienia zwycięstwa. W czwartej minucie doliczonego czasu dogodnej sytuacji nie wykorzystali rezerwowi Piasta, Tiago Alves i Jodłowiec.

Arka Gdynia - Piast Gliwice 0:0



Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień (84. Adam Danch), Christian Maghoma, Adam Marciniak, Jakub Wawszczyk - Marcin Budziński, Marko Vejinović, Michał Nalepa, Azer Busuladzić (75. Adam Deja) - Maciej Jankowski (87. Marcus Vinicius), Dawit Szirtładze.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Tomasz Mokwa, Uros Korun, Piotr Malarczyk, Mikkel Kirkeskov - Gerard Badia (87. Tiago Alves), Patryk Sokołowski (71. Tomasz Jodłowiec), Tom Hateley, Sebastian Milewski - Jorge Felix, Piotr Parzyszek (73. Patryk Tuszyński).