Lech obijał słupki. Z Gdyni wyjeżdża rozczarowany

Kolejorz przyjechał nad morze podrażniony. W ubiegłym tygodniu przegrał z rewelacją początku sezonu Śląskiem, ale okazja na poprawę humorów pojawiła się bardzo szybko. Bo gdzie szukać punktów, jak nie w meczu z Arką, która od początku rozgrywek ugrała zaledwie jedno oczko?

Dwa słupki to za mało

Wisła zabawiła się z beniaminkiem. ŁKS zdemolowany Wisła Kraków... czytaj dalej » I rzeczywiście Lech zaczął bardzo odważnie. Gdyby nie zabrakło skuteczności mecz mógłby zostać rozstrzygnięty już po niespełna dziesięciu minutach. W tym czasie dwie doskonałe okazje miał Kamil Jóźwiak, a w słupek trafił Pedro Tiba.

Goście wciąż przeważali, ale nie potrafili dopiąć swego. Do przerwy było zatem 0:0, ale Lech nie rezygnował. Poznańscy kibice największe nadzieje na trafienie mogli pokładać w aktywnych Jóźwiaku i Macieju Makuszewskim oraz rządzącym w środku pola Darko Jevticiu.

Przeszedł samego siebie

Pierwsze minuty po zmianie stron to wreszcie odważniejsze ataki Arki, ale i one nie przyniosły skutku. Później to znów Lech wrócił do konsekwentnego kruszenia żółtego muru gospodarzy. Tyle tylko, że w bramce gdynian dwoił się i troił Pavel Steinbors. To właśnie Łotysz ciągle utrzymywał swoją ekipę w grze o pełną pulę. 33-latek samego siebie przeszedł na dziesięć minut przed końcem, kiedy na słupek sparował fantastyczny strzał z rzutu wolnego Jevticia.

W jednej z ostatniej akcji pełną pulę zgarnąć mogła Arka. Kamil Antonik w sytuacji sam na sam minął już bramkarza, ale kapitalny powrót zaliczył Djordje Crnomarković.

W całym meczu Lech oddał 21 strzałów. Arka niewiele mniej, bo 16, ale żaden z nich nie znalazł drogi do siatki i w Gdyni skończyło się podziałem punktów.

Arka Gdynia - Lech Poznań 0:0