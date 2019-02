Arka smutna, bo to Korona się przełamała

Mecz odbywał się w Gdyni, ale to piłkarze Korony pierwsi narzucili tempo. Marcin Cebula na początku spotkania spróbował zaskoczyć bramkarza Arki Pavelsa Steinborsa dwoma strzałami z dystansu i za każdym razem się mylił. Jednak w 28. minucie pierwszy celny strzał gości zakończył się już golem. Mateja Pucko dośrodkował z rzutu rożnego, a Felicio Brown Forbes trafił do bramki po strzale głową. To pierwszy gol korsykańskiego napastnika w ekstraklasie.

Cios podziałał mobilizująco

Dopiero po stracie gola gospodarze zmusili się do bardziej odważnych ataków, bo do tej pory kurczowo trzymali się własnego przedpola, z którego posyłali tylko długie piłki na połowę Korony.

W 31. minucie groźną akcję przeprowadził Luka Zarandia, ale Michał Miśkiewicz zażegnął niebezpieczeństwo. Cztery minuty później po uderzeniu gruzińskiego skrzydłowego swojego bramkarza wyręczył Michael Gardawski (w 43. minucie lewy defensor gości opuścił boisko z powodu kontuzji), który wybił piłkę z linii bramkowej. Inna sprawa, że Zarandia niepotrzebnie zwlekał ze strzałem i zmarnował świetną sytuację.

I zamiast remisu gdynianie schodzili na przerwę przegrywając 0:2. Zawodnicy Arki popełnili dwa niemalże jednoczesne przewinienia w polu karnym - sfaulowany przez Banaszewskiego został Oliver Petrak, a poza tym Adam Deja zagrał piłkę ręką. Rzut karny wykorzystał Adnan Kovacevic.

Wyrachowana Korona

W drugiej połowie gospodarze, nie mając nic do stracenia, postawili na ofensywę, ale w 56. minucie zdecydowania ponownie zabrakło Michałowi Jankowskiemu, który pod koniec pierwszej części zmarnował inną dobrą okazję. W 65. minucie trener Arki Zbigniew Smółka przeprowadził dwie zmiany. Na boisku weszli były zawodnik Korony Nabil Aankour oraz Rafał Siemaszko i ten drugi zdobył kontaktową bramkę po ostrym zagraniu Deiw pole karne.

Gdynianom, pomimo znacznej przewagi, nie udało się jednak odrobić strat. W końcówce goście umiejętnie grali na czas i wywieźli do domu trzy punkty.

Arka Gdynia - Korona Kielce 1:2 (0:2)

Bramki: 0:1 Felicio Brown Forbes (28-głową), 0:2 Adnan Kovacevic (45+3-karny), 1:2 Rafał Siemaszko (74).

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Luka Maric, Frederik Helstrup, Adam Marciniak - Adam Deja, Michał Nalepa (65. Rafał Siemaszko), Michał Janota - Luka Zarandia, Maciej Jankowski, Maksymilian Banaszewski (65. Nabil Aankour).

Korona Kielce: Michał Miśkiewicz - Bartosz Rymaniak, Adnan Kovacevic, Ognjen Gnjatic, Michael Gardawski (43. Łukasz Kosakiewicz) - Matej Pucko, Oliver Petrak, Jakub Żubrowski, Marcin Cebula (71. Piotr Malarczyk), Ivan Jukic - Felicio Brown Forbes (84. Maciej Górski).