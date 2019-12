Arka znowu wygrała. Zagłębie załatwiło dwóch piłkarzy

Oba zespoły grają w tym sezonie poniżej oczekiwań. Zagłębie do tej pory lepsze mecze przeplatało gorszymi. Arka zazwyczaj prezentowała się słabo. Przed tygodniem przełamała się, pokonując Koronę Kielce 1:0. Z kolei w piątek podopieczni trenera Aleksandara Rogica odnieśli dopiero drugie zwycięstwo na własnym stadionie.

Zepsuć jubileusz

Kolejna porażka nieskutecznej Korony. Arka wydostała się ze strefy spadkowej W pierwszym meczu... czytaj dalej » Gdynianie już na początku rywalizacji z Zagłębiem wyszli na prowadzenie. W 12. minucie po prostopadłym podaniu Macieja Jankowskiego zaspała defensywa przyjezdnych, Mateusz Młyński znalazł się sam z golkiperem rywali i strzałem po ziemi pokonał Konrada Forenca.



Zagłębie szybko doprowadziło do remisu. 10 minut później po wideoweryfikacji arbiter uznał, że Adam Deja faulował Bartosza Białka. Z rzutu karnego Pavelsa Steinborsa pokonał Filip Starzyński. Dla Łotysza był to setny mecz z rzędu w ekstraklasie.

Starzyński najbardziej starał się zepsuć bramkarzowi gospodarzy jubileusz. W 26. minucie próbował go zaskoczyć uderzeniem z dystansu, a w doliczonym czasie pierwszej połowy trafił piłką w słupek.

Ataki Arki

Po przerwie gra toczyła się pod dyktando Arki. W 53. minucie bliski szczęścia był Fabian Serrarens. Pięć min później piłka po uderzeniu Michała Nalepy przeszła tuż obok słupka, a następnie strzał Serrarensa obronił Forenc.

Żółto-niebiescy zdołali wreszcie wykorzystać swoją zdecydowaną przewagę. W 75. minucie ponownie w rolach głównych wystąpił ten sam duet Arki. Tym razem po podaniu Młyńskiego gola z bliskiej odległości strzelił Jankowski.



Dopiero po stracie drugiej bramki zepchnięci do tej pory do defensywy lubinianie odważniej zaatakowali. Nic to jednak nie dało. Tym bardziej, że goście od 87. minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę, bo drugą żółtą kartkę otrzymał Damian Oko.

Arka Gdynia - KGHM Zagłębie Lubin 2:1 (1:1).



Bramki: 1:0 Mateusz Młyński (12), 1:1 Filip Starzyński (22-karny), 2:1 Maciej Jankowski (75).



Sędzia: Łukasz Szczech (Warszawa). Widzów 3 820.



Arka: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Christian Maghoma, Luka Marić, Adam Marciniak - Mateusz Młyński, Adam Deja, Marcin Budziński (81. Adam Danch), Michał Nalepa (89. Azer Busuladzić), Maciej Jankowski - Fabian Serrarens.

Zagłębie: Konrad Forenc - Alan Czerwiński, Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Damian Oko - Patryk Szysz (84. Rok Sirk), Jakub Tosik (84. Łukasz Poręba), Bartosz Slisz, Filip Starzyński, Damjan Bohar - Bartosz Białek.