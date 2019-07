Arjen Robben zakończył karierę. "Najtrudniejsza decyzja"

"France Football": Dembele priorytetem dla Bayernu W ostatnich... czytaj dalej » 35-letni skrzydłowy był piłkarzem Bayernu Monachium od 2009 roku. Razem z Bawarczykami sięgnął po zwycięstwo w Lidze Mistrzów w 2013 roku, ale od kilku miesięcy było wiadomo, że klub nie przedłuży z nim umowy.

Najtrudniejsza decyzja w karierze

"Bardzo dużo myślałem przez ostatnie kilka tygodni. Jak wszyscy wiecie, po ostatnim meczu Bayernu poświęciłem sporo czasu na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej mojej przyszłości. Zdecydowałem zakończyć karierę profesjonalnego piłkarza. Bez wątpienia to była najtrudniejsza decyzja, jaką musiałem podjąć w karierze. Decyzja, w której serce rywalizowało z umysłem" - napisał w komunikacie Holender, który w przeszłości grał w Realu Madryt, Chelsea oraz PSV.

Jeszcze chce być sprawny

"Miłość do gry i przekonanie, że możesz poradzić sobie z całym światem, nie współgra już z rzeczywistością. Nie wszystko działa tak, jak chcę i nie jestem już 16-letnim chłopcem, który nie wie, co dla niego oznacza kontuzja. W tej chwili jestem sprawny i zdrowy, a jako fan wielu innych dyscyplin sportowych chciałbym zachować ten stan na przyszłość. Kończę karierę definitywnie, ale to właściwy krok" - czytamy w dalszej części komunikatu.

96-krotny reprezentant Holandii łączony był z PSV oraz Groningen, gdzie stawiał pierwsze kroki jako senior. Mówiło się też o jego wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Zdecydował się jednak na inne rozwiązanie.

Robben ośmiokrotnie wywalczył z Bayernem mistrzostwo Niemiec. Pięć razy zdobył też Puchar Niemiec. W Bundeslidze rozegrał 201 meczów. Strzelił 99 goli.