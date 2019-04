Do sześciu razy sztuka Arjena Robbena

Już w 1. minucie starcia z SSV Ulm w 2. rundzie Pucharu Niemiec Fortuna Duesseldorf przegrywała 0-1. To rozwścieczyło piłkarzy gości. Jeszcze przed końcem 1. połowy Fortuna prowadziła 4-1, a ostatecznie wygrała 5-1. Świetne zawody rozegrał Dodi Lukebakio, który strzelił dwa piękne gole i miał asystę. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dovedan wprowadził Heidenheim do 3. rundy Pucharu Niemiec

Już w 1. rundzie Pucharu Niemiec zobaczyliśmy wiele niesamowicie pięknych bramek. Zobacz pięć najlepszych.

W 1. rundzie Pucharu Niemiec zobaczyliśmy kilka kapitalnych asyst, a show skradł pomocnik Borussii Dortmund Jadon Sancho. Zobacz pięć najlepszych asyst.

RB Lipsk pokonał TSG 1899 Hoffenheim 2:1 i awansował do kolejnej fazy zmagań w DFB Pokal. Zobacz najważniejsze wydarzenia.

Do 64. minuty starcia z Darmstadt Hertha miała spore problemy z ofensywą. Sytuację odmieniło wejście Vedada Ibisevicia. Napastnik najpierw sam strzelił gola, a później miał udział przy bramce Maximiliana Mittelstaedta. Hertha wygrała 2-0 i awansowała do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

RB Lipsk w końcu ruszył do ataku i wyrównał stan meczu z Victorią Koeln na 1-1 w 1. rundzie Pucharu Niemiec. Gola strzelił Yussuf Poulsen, ale chwilę wcześniej pudło weekendu (a może nawet sezonu) zaliczył Lukas Klostermann.

To wcale nie był spacerek. RB Lipsk po mękach pokonał na wyjeździe w 1. rundzie Pucharu Niemiec czwartoligowca Victorią Koeln 3-1. Oto skrót z tego spotkania.

Cóż to był za mecz! Borussia Dortmund dwa razy ratowała się w końcówkach meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko Greuther Furth. Najpierw drużyna Łukasza Piszczka doprowadziła do remisu 1-1 w 95. minucie regulaminowego czasu gry, a w dogrywce zadała decydujący cios na 2-1 również w ostatniej 120. minucie.

Tak Schalke ustaliło rezultat meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko 1 FC Schweinfurt. Piłkarze z Gelsenkirchen wygrali wyjazdowy mecz 2:0 i awansowali do kolejnej rundy.

Lider 2. ligi awansował do ćwierćfinałów

W 3. rundzie Pucharu Niemiec doszło do starcia dwóch zespołów z zaplecza Bundesligi. Lepsze okazało się Paderborn, które pokonało Duisburg 3:1. Zobacz skrót tego spotkania.

Zobacz emocjonującą serię jedenastek, która zadecydowała o awansie Werderu Brema do ćwierćfinału Pucharu Niemiec.

Co prawda Fortuna Duesseldorf wysoko przegrała w Pucharze Niemiec z Schalke 04, ale jednym z jasnych punktów gości był Dawid Kownacki. Dla Polaka wypożyczonego z Sampdorii był to pierwszy występ w nowych barwach.

Robert Lewandowski znalazł się w polu karnym i posłał piłkę na głowę do Kingsleya Comana, który z bliskiej odległości wepchnął ją do siatki w dogrywce. Bayern Prowadził na Stadionie Olimpijskim 3:2.

Dwie asysty Lewego. Bayern awansował do ćwierćfinału Pucharu...

Piękne akcje i kapitalne podania. Zobacz najlepsze asysty z meczów trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Kapitalny refleks Claudio Pizarro, bajeczna technika Marco Reusa. Zobacz pięć najpiękniejszych goli trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

30.03 | Kapitan reprezentacji Polski wpisał się na listę strzelców w 22. minucie, przyjmując piłkę w trudnej sytuacji, a następnie posyłając ją do siatki efektownym uderzeniem z powietrza lewą nogą. Było to jego 19. trafienie w tym sezonie Bundesligi, co daje mu prowadzenie w klasyfikacji najskuteczniejszych piłkarzy. W doliczonym czasie drugiej połowy mógł przesądzić o zwycięstwie gości, ale po jego uderzeniu głową piłka minimalnie minęła bramkę.

Po raz ostatni Robben wystąpił 27 listopada z Benficą Lizbona w Lidze Mistrzów. Strzelił dwa gole i wydawało się, że ustabilizował wysoką formę. Niestety dla niego i Bayernu Monachium dopadły go kontuzje, z którymi nie może sobie poradzić do tej pory. Holenderski pomocnik już pięciokrotnie próbował wrócić do gry, ale za każdym razem bez skutku.

Jak podaje "Bild", Robben wrócił do treningów z nadzieją, że będzie do dyspozycji szkoleniowca jeszcze w tym sezonie. Efekt ma przynieść długotrwała rehabilitacja z Thomasem Wilhelmim. Zanim Holender znajdzie się w kadrze meczowej musi potrenować z zespołem. Podkreślił to trener Niko Kovac, wypowiadając się przed środowym ćwierćfinałem Pucharu Niemiec z FC Heidenheim.

- Arjen Robben i Alphonso Davies raczej nie znajdą się kadrze na to spotkanie. Arjena może zabraknąć też w sobotniej prestiżowej rywalizacji z Borussią Dortmund - zapowiedział chorwacki menedżer mistrzów Niemiec.

Pożegnanie z Bawarią

W tym sezonie w barwach Bayernu Robben rozegrał 15 meczów, w których zdobył 5 bramek. Dodatkowo ma dwie asysty. Umowa Holendra wygasa po sezonie i wszystko wskazuje na to, że będzie to jego ostatni sezon w bawarskim klubie. W ekipie mistrza Niemiec występuje od 2009 roku. Do tej pory rozegrał 305 spotkań, strzelając 143 gole i zaliczając 101 asyst.

Transmisja z ćwierćfinałowego meczu Pucharu Niemiec z FC Heidenheim w środę od 18:30 w Eurosporcie 1.