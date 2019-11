Chciał pojedynku na pięści, Messi nie odmówił. Media piszą o konflikcie gwiazd

Spotkanie zostało rozegrane w Tel Awiwie. Do Izraela przyleciały gwiazdy, kibice ostrzyli sobie zęby na popis snajperów - Messiego, Sergio Aguero, Cavaniego i Suareza. I faktycznie, cała czwórka sprawiedliwie podzieliła się łupem bramkowym.

Po meczu sporo pisze się jednak o konflikcie między graczem Barcelony i PSG. Do wymiany "uprzejmości" doszło po jednym z fauli na Argentyńczyku. Widać było, że Messi i Cavani mieli sobie wiele do powiedzenia, w pewnym momencie tego pierwszego trzeba było uspokajać.



pic.twitter.com/4OgzQb7Fpl — Hagrid ≛ (@SirCatalunya) 18 listopada 2019





Zaproszenie do walki i dogrywka w tunelu?

Media: Odwołanie trenera po wygranej 5:0. Szykuje się wielki powrót W Hiszpanii... czytaj dalej » O co konkretnie poszło? Jak pisze argentyński dziennik "Ole", Messi nerwowo zareagował na zaczepkę rywala, który w pewnym momencie zaproponował mu, że jeszcze w trakcie spotkania mogą się zmierzyć na pięści. Gazeta opiera się na zapisie wideo, na tej samej podstawie przytacza odpowiedź gwiazdora Barcelony, który miał propozycję przyjąć. "Kiedykolwiek chcesz" - cytuje się ripostę Messiego.

Do sytuacji doszło w pierwszej połowie. "Ole" podaje, że nerwowo było też tuż po gwizdku kończącym tę część spotkania. W tunelu prowadzącym do szatni zawodnicy chcieli przejść do konkretnych działań i rozdzielać musiał ich Suarez, a więc klubowy kolega Argentyńczyka.

Już nie taki łagodny

Po meczu Cavani bagatelizował incydent. - Tarcia były. To standard, jeśli chodzi o spotkania drużyn z Ameryki Południowej - mówił przed kamerami ESPN.

Źródło: Getty Images Argentyna grała w Tel Awiwie z Urugwajem

Messi do sytuacji się nie odniósł. Media podkreślają jednak, że piłkarz Barcelony - znany dotąd z łagodnego usposobienia - coraz częściej daje się ponieść emocjom, szczególnie w spotkaniach drużyny narodowej. Kilka dni temu, także w meczu towarzyskim, wdał się w pyskówkę z trenerem Brazylii.

WYNIK:

Argentyna - Urugwaj 2:2

(Aguero 63’, Messi 92’ - Cavani 34’, Suarez 68’)