Pięciu rywali bezradnych. Drybling Messiego jak z gry komputerowej

Dwa nietrafione karne, rekord Messiego. W hicie Argentyna lepsza od Brazylii Piłkarska... czytaj dalej » Była 22. minuta, a na świetlnym zegarze stadionu w Tel Awiwie widniał bezbramkowy remis. I wtedy Messi zrobił coś, co w pamięci reprezentantów Urugwaju pozostanie na długo.

Nie przeszkodził nawet upadek

Piłkarz Barcelony otrzymał podanie około 35 metrów od bramki rywali, by po chwili efektownym obrotem na piłce minąć dwóch pierwszych przeciwników. A że Urugwajczycy wiedzą na po czym polega gra w obronie, koło Messiego momentalnie pojawił kolejny z defensorów. Tym razem gwiazdę Albicelestes udało się wytrącić z równowagi, ale to było za mało. 32-latek upadając wykonał kolejne zwody i za plecami miał kolejnych rywali. W sumie już pięciu.

Ostatecznie popis Messiego golem się nie skończył, ale akcję można oglądać w nieskończoność.



Is this the Messi Thiago Silva said was always looking for cheap fouls? pic.twitter.com/pIXoj1AuO3 — Fego (@JayRomee_) November 18, 2019





Messi i Suarez z golem i asystą

To, co nie udało się po solowym popisie, Messiemu udało się w doliczonym czasie gry. Argentyńczyk ledwie trzy dni po tym, jak przestrzelił rzut karny w spotkaniu z Brazylią, ponownie stanął na 11. metrze i tym razem się nie pomylił. Był to gol na 2:2 i zapewnił Albicelestes status niepokonanej drużyny w szóstym kolejnym meczu.

Wcześniej Messi zanotował asystę przy golu Sergio Aguero, kiedy precyzyjnie z dośrodkował z rzutu wolnego.

Po stronie Urugwajczyków równie mocno lśniła gwiazda partnera Messiego z ataku Barcelony - Luisa Suareza. 32-latek najpierw idealnie dograł do Edinsona Cavaniego, a później precyzyjnie uderzył z rzutu wolnego.