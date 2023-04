W meczu mundialu przeżył piekło, teraz przywitano go szpalerem

30-letni Al-Shahrani nabawił się obrażeń głowy, klatki piersiowej i brzucha po zderzeniu z własnym bramkarzem Mohammedem Al Owaisem w ostatnich minutach meczu z Argentyńczykami.

Ze względu na długą przerwę w meczu słoweński sędzia doliczył do drugiej połowy blisko kwadrans. Poszkodowany piłkarz musiał zostać przetransportowany samolotem do Rijadu, gdzie przeszedł operacje twarzy i trzustki.

Gorące przyjęcie w klubie

Piłkarz nie chciał przerwać postu w ramadanie. Został wykluczony ze składu Algierczyk Jaouen... czytaj dalej » Po 133 dniach od tamtego wydarzenia Al-Hilal opublikował na Twitterze zdjęcia Al-Shahraniego, który został ciepło przyjęty przez kolegów z drużyny. Ci utworzyli dla niego powitalny szpaler podczas treningu. Trzeci zespół ligi saudyjskiej w piątek wieczorem zagra na wyjeździe z Al-Szabab, w którym występuje Grzegorz Krychowiak.



Klub Al-Shahraniego traci osiem punktów do lidera Al-Ittihad i siedem do Al-Nassra, gdzie gra Cristiano Ronaldo.



Rekonwalescent ma nadzieję, że będzie gotowy do gry, w której Al-Hilal 29 kwietnia na Stadionie Króla Fahda w Rijadzie będzie gospodarzem pierwszego meczu finałowego Azjatyckiej Ligi Mistrzów z Urawą Red Diamonds. Japoński zespół prowadzony przez Macieja Skorżę rewanż rozegra 6 maja na Urawa Komaba w Saitamie.