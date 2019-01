Apelują o uwolnienie bahrajńskiego piłkarza. "Będą mnie torturować, a może i zabiją"

Historia al-Araibiego do łatwych nie należy. W 2014 roku został skazany na 10 lat więzienia za zdemolowanie posterunku policji. Do rzekomego aktu wandalizmu doszło w roku 2012. Na nic zdały się wyjaśnienia piłkarza, że tego konkretnego dnia zamiast niszczyć budynek, rozgrywał mecz w zespole Al-Shabab. Do tego na oczach kamer, bo spotkanie transmitowała miejscowa telewizja.



O wyroku dowiedział się w Australii, dokąd uciekł. Po drodze zwiedził Iran, Malezję i Tajlandię, do której jeszcze wróci.

Zemsta władz

Al-Araibiego w ojczyźnie prześladowano, w więzieniu doświadczał tortur. Był pewny, że to zemsta za popieranie przez jego brata (także został skazany) arabskiej wiosny.



Na antypodach ułożył sobie życie. Dostał azyl, mógł poczuć się w końcu bezpiecznie. Futbolu nie rzucił, ostatnio reprezentował klub Pascoe Vale FC z Melbourne. Poza graniem głównie krytykował bahrajńskie władze, zwłaszcza szejka Salmana Bin Ibrahima Al-Khalifę.



Obecny szef Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej w 2011 roku ponoć osobiście zlecił aresztowanie, następnie torturowanie 150 osób ze świata sportu. Podejrzewano ich za udział w antyrządowych protestach. Wśród nich był, rzecz jasna, al-Araibi.

Źródło: Anusak Laowilas/NurPhoto/Getty Images Hakeem al-Araibi

"Proszę, pomóżcie mi"

Pod koniec listopada zeszłego roku piłkarz wybrał się z żoną w podróż poślubną do Tajlandii. Po wylądowaniu w Bangkoku, stolicy państwa, został natychmiast zatrzymany przez Interpol (nakaz jego aresztowania wydał Bahrajn).



W rozmowie z dziennikiem "Guardian" wyznał, że czuł przerażenie. - Nie zrobiłem nic złego w Bahrajnie i w Tajlandii, również w Australii. Jak w takim razie mogli mnie zamknąć w więzieniu? Proszę, pomóżcie mi. W moim kraju nie przestrzega się praw człowieka. Tacy ludzie jak ja nie mogą czuć się tam bezpiecznie - wyjaśnił.



Tajlandzki sąd przedłużył w grudniu areszt zawodnika do 8 lutego.



- Bahrajn chce mnie ukarać, ponieważ w 2016 roku opowiadałem w mediach o straszliwej sytuacji w kraju, o tym że Al-Khalifa jest złym człowiekiem, który dyskryminuje szyickich muzułmanów - mówił al-Araibi.



- Boję się, że zostanę odesłany do Bahrajnu. Tego, że mnie aresztują, że znów będą mnie torturować, a może i zabiją - zaznaczył.

Akcja #SaveHakeem

Marise Payne, australijska minister spraw zagranicznych, przyznała, że jest "głęboko zaniepokojona" sytuacją al-Araibiego. Dodała, że odbyła spotkania w jego sprawie z tajlandzkimi przedstawicielami rządu.

Za byłym reprezentantem Bahrajnu wstawiły się organizacje praw człowieka oraz FIFA (wiceprezydentem światowej federacji jest Al-Khalifa). W sieci powstała kampania #SaveHakeem.

Źródło: Getty Images Kibice wsparli Hakeema al-Araibiego

Czynny udział w akcji uwolnienia al-Araibiego biorą Brendan Schwab z Międzynarodowego Związku Piłkarzy Zawodowych oraz Craig Foster, były kapitan piłkarskiej kadry Australii.



Obaj w poniedziałek złożyli wizytę w siedzibie FIFA. Nakłaniali władze światowego futbolu do zdecydowanej reakcji.



- Bez wątpienia stoimy w obliczu zagrożenia praw człowieka. Należy poprawić sytuację w Bahrajnie i w Tajlandii. Postęp musi nastąpić szybko. To pilne wyzwanie dla piłki nożnej - skwitował Schwab.



Foster dodał, że sprawę zamierzają rozwiązać najdalej do piątku, co będzie równoznaczne z uwolnieniem al-Araibiego.



W poniedziałek Rashid bin Abdullah Al-Khalifa, minister spraw zagranicznych Bahrajnu, ogłosił, że władze państwowe przestrzegają prawa.



- Zewnętrzna ingerencja w sprawy Bahrajnu jest nie do przyjęcia - zaznaczył.