We Włoszech z powodu zakażenia koronawirusem zmarło już siedem osób. Służby wprowadziły zaostrzone środki bezpieczeństwa. Zamknięta została katedra w Mediolanie i słynna operowa La Scala. Odwołano mecze, a nawet skrócono karnawał w Wenecji. Jak wygląda sytuacja w "czerwonych strefach", czyli rejonach objętych kwarantanną?

Puste trybuny zamiast odwołanych meczów? Włochów gonią terminy Zamiast odwoływać... czytaj dalej » Północne Włochy są sparaliżowane już drugi tydzień. Najbardziej zagrożone koronawirusem są dwa północne regiony - Lombardia i Wenecja Euganejska. W weekend nie odbyły się cztery spotkania piłkarskiej Serie A: Inter - Sampdoria, Hellas - Cagliari, Atalanta - Sassuolo, Torino - Parma.

Premier Włoch Giuseppe Conte w rozmowie z telewizją RAI zapowiedział, że czwartkowe starcie Interu z Łudogorcem Razgrad w Lidze Europy odbędzie się przy pustych trybunach San Siro. Niewykluczone, że kilka następnych spotkań ligowych również odbędzie się bez udziału publiczności. Władze siatkarskiej Serie A zawiesiły rozgrywki do 1 marca.

Koronawirus to wojna

Te środki nie podobają się Mario Balotellemu. Piłkarz Brescii (kiedyś m.in. napastnik Interu i Milanu) zdecydował się zamieścić ostry komentarz na swoim koncie na Instagramie. "To jest jak wojna. Bardzo poważna sytuacja. Zamknijcie dworce, lotniska, porty i granice do momentu znalezienia lekarstwa. Zrobicie to dopiero wtedy, gdy wszyscy będziemy zarażeni?" - napisał Balotelli.



Coronavirus, la reazione di Balotelli: "Quando chiuderete tutto?": L'attaccante del Brescia su Instagram: "Un fatto gravissimo. Come una guerra" https://t.co/goHcAmRu54 — sportlive (@sportli26181512) February 24, 2020

"Pracujemy nad środkami, które mają walczyć z przypadkami zarażenia koronawirusem. Naszym celem jest pilnowanie zdrowia osób biorących udział we wszystkich wydarzeniach sportowych" - zapewnia włoski minister sportu Vincenzo Spadafora. Do tej pory we Włoszech potwierdzono dwieście przypadków koronawirusa. Wskutek epidemii zmarło już siedem osób.