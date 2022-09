Rekordowy transfer lata potwierdzony. Antony podpisał kontrakt z Manchesterem United

- Nie byliśmy faworytem do zwycięstwa, ale nasza filozofia gry dała nam awans do półfinału. Teraz czeka nas podróż do Anglii i kolejne wspaniałe wyzwanie - powiedział trener Ajaksu Erik ten Hag. Klub z Amsterdamu pokonał Juventus (3:2 w dwumeczu) w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Za utalentowanego skrzydłowego popularne Czerwone Diabły - według agencji Reutera - zapłacili holenderskiemu klubowi ponad 80 milionów funtów, czyli przeszło 92 miliony euro.



É oficial. #MUFC@Antony00pic.twitter.com/lIaJl31lRN — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022





Rekordowy transfer lata

To oznacza, że transfer Antony'ego jest najwyższym, jaki przeprowadzono w letnim oknie i który przebił chociażby przyjście Aureliena Tchouameniego do Monaco (80 mln euro), Darwina Nuneza do Liverpoolu (75 mln euro) czy Erlinga Haalanda do Manchesteru City (60 mln euro). Siedmioletni kontrakt, gigantyczne pieniądze. Kolejne wzmocnienie Chelsea Jeszcze kilka... czytaj dalej »

- To niesamowity moment w mojej karierze, aby dołączyć do jednego z najbardziej kultowych klubów na świecie - powiedział piłkarz cytowany przez oficjalną stronę internetową United.

- Bycie podopiecznym Erika ten Haga to sytuacja idealna dla mnie, dla mojego rozwoju. Preferowany przez niego styl gry wydobywa ze mnie to, co najlepsze - podkreślił zawodnik trenowany przez Ten Haga w sezonach 2020/21 i 2021/22.

- Czas spędzony w Ajaksie był fantastyczny. Ale teraz jestem gotowy na inne wyzwania i nie mogę się doczekać, aż dołączę do moich nowych kolegów i odegram ważną rolę w sukcesach tego zespołu - dodał.



Reunited.



EtH @Antony00#MUFCpic.twitter.com/8le96MZnhk — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022





United trzecim klubem w karierze Antony'ego

W seniorskim futbolu Antony rozegrał dla Ajaksu, a wcześniej także dla Sao Paulo, 134 mecze. Strzelił w nich 31 goli i zaliczył 27 asyst. W dziewięciu meczach w narodowych barwach jego dorobek wynosi dwie bramki i tyle samo decydujących podań. Z holenderskim klubem wywalczył dwa tytułu mistrzowskie. Może też pochwalić się zdobyciem złotego medalu na ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Nowa ekipa Brazylijczyka zajmuje aktualnie 12. miejsce w tabeli Premier League z sześcioma punktami wywalczonymi w czterech meczach. W czwartek zespół z Old Trafford zagra na wyjeździe z Leicester City.

Czwartek 1 września jest ostatnim dniem okna transferowego w najważniejszych ligach w Europie. Do północy transfery będą mogły przeprowadzać między innymi kluby z Anglii, Niemiec, Włoch czy Hiszpanii, a także z Polski.