Manchester United finalizuje najdroższy transfer lata

Podchody pod 22-latka klub z czerwonej części Manchesteru robił od kilku miesięcy. Był to jeden z głównych celów transferowych Erika ten Haga, byłego trenera Ajaksu, dziś pracującego w Manchesterze, który prowadził w Holandii Brazylijczyka.

Kiedy już wydawało się, że transakcja spali na panewce, kilka dni temu dobrze poinformowany włoski dziennikarz Fabrizio Romano przekazał, że władze United doszły do porozumienia z mistrzem Holandii w sprawie zakupu skrzydłowego.



Antony to Manchester United, here we go! Agreement in principle with Ajax, €100m fee. Contract until June 2027 with option until 2028. To be signed tomorrow. #MUFC



Contracts being prepared, it’s Eredivisie historical record fee — Antony will be in Manchester next week. pic.twitter.com/Wr9mUiX1Ud — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022

We wtorkowym komunikacie na swojej oficjalnej stronie Czerwone Diabły potwierdziły tę informację. Dodają, że dziewięciokrotny reprezentant Canarinhos musi jeszcze przejść testy medyczne, sfinalizować warunki kontraktu indywidualnego i uzyskać pozwolenie na pracę w Anglii.

Według brytyjskich mediów Antony zwiąże się kontraktem z United do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Mówi się, że mistrzowie Holandii mają otrzymać za niezwykle efektownie grającego piłkarza około 100 milionów euro. Tym samym zostanie on jednym z najdroższych piłkarzy w historii MU i piątym letnim wzmocnieniem klubu z Old Trafford po Tyrellu Malacii, Christianie Eriksenie, Lisandro Martinezie i Casemiro. Będzie to także najdroższy transfer w tym okienku transferowym, przebijający nawet przyjście Erlinga Haalanda do Manchesteru City (za 60 mln euro) i Darwina Nuneza do Liverpoolu (85 mln euro).

W seniorskim futbolu Antony rozegrał 134 mecze dla Ajaksu i Sao Paulo. Strzelił w nich 31 goli i zaliczył 27 asyst. W dziewięciu meczach w narodowych barwach jego dorobek wynosi dwie bramki i tyle samo decydujących podań. Z Ajaksem wywalczył dwa tytułu mistrzowskie. Może też pochwalić się zdobyciem złotego medalu na ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio.