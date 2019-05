Conte wygrał spór z Chelsea. Dostanie odszkodowanie

Kilka słow od trenera Chelsea Maurizio Sarriego po awansie do finału Ligi Europy. The Blues wyeliminowali po serii rzutów karnych Eintracht Frankfurt i o triumf w rozgrywkach zmierzą się w Baku z Arsenalem.

Maurizio Sarri: zasługujemy, by zdobyć trofeum

Maurizio Sarri będzie nowym szkoleniowcem Chelsea. Zastąpi Antonio Contego, z którym The Blues rozwiązali kontrakt na rok przed jego upłynięciem.

Conte przestał być menedżerem Chelsea latem ubiegłego roku. Włoch nie chciał się zgodzić na polubowne rozwiązanie kontraktu i domagał się wypłaty zaległości i odszkodowania. Natomiast klub twierdził, że szkoleniowiec złamał warunki umowy m.in. przez kłótnię z byłym napastnikiem Diego Costą, odstawieniem go od składu i - co za tym idzie - obniżeniem jego wartości rynkowej.

49-letni Conte ma kontrakt ważny do czerwca. Odkąd zrezygnowano z jego usług były szkoleniowiec m.in. Juventusu nie zdecydował się na podjęcie pracy w innym klubie i cierpliwie walczył z przedstawicielami Chelsea. Teraz triumfuje, a wkrótce będzie mógł wrócić na trenerską ławkę w innym miejscu.

"Trzyosobowy trybunał arbitrażowy Premier League po 10 miesiącach walki między stronami podjął decyzję, że racja leży po stronie Contego, który ma prawo domagać się zaległych pieniędzy wynoszących 10,3 miliona euro. Jeśli Chelsea odrzuci decyzję trybunału, sprawa może trafić do Sądu Najwyższego" - czytamy w "The Times".

Włoch rozpoczął pracę na Stamford Bridge w czerwcu 2016 roku. W swoim pierwszym sezonie wywalczył mistrzostwo Anglii, a rok później dołożył Puchar Anglii. Jednak z każdym kolejnym miesiącem psuły się relacje trenera m.in. z dyrektor Mariną Granowskają, których głównym podłożem był brak odpowiednich wzmocnień. Do tego doszły konflikty z kilkoma zawodnikami, w tym wspomnianym wcześniej Costą, który ostatecznie został sprzedany do Atletico Madryt.

Ponad 90 milionów

Jak wyliczono, właściciel Chelsea Roman Abramowicz wydał na zwolnionych trenerów już ponad 90 milionów funtów odszkodowania, odkąd przejął klub w 2003 roku. Niedługa ta kwota może wzrosnąć, albowiem nadal niepewna jest przyszłość następcy Contego na stanowisku menedżera, Maurizio Sarriego.

Ronaldo i Mourinho mogą ponownie spotkać się w Juventusie Według "La... czytaj dalej » Lista szkoleniowców, którym musiał płacić rosyjski oligarcha prezentuje się następująco: Jose Mourinho (2004-2008), Luiz Felipe Scolari (2008-2009), Carlo Ancelotti (2009-2011), Andre Villas-Boas (2011-2012), Roberto Di Matteo (2011-2012), ponownie Mourinho (2013-2015), Conte (2016-2018).

Coraz bliżej Interu

Tymczasem Conte lada moment powinien powrócić do ojczyzny w roli trenera Interu Mediolan. Przez chwilę mówiło się również o Juventusie, gdzie mógłby zastąpić Massimiliano Allegriego, ale coraz więcej wskazuje na to, że wybierze San Siro i barwy Nerazzzurrich.

"Conte doszedł do porozumienia z Interem i latem przejmie zespół. Były trener Juventusu, który pozostawał bez pracy odkąd w 2018 r. opuścił Chelsea, podpisze trzy lub czteroletni kontrakt i ma zarabiać około 10 milionów euro. Zastąpi Luciano Spallettiego. Choć interesowały się nim m.in. PSG i Bayern Monachium, to Włoch chciał wrócić do ojczyzny i sprawić, że Inter ponownie będzie się liczył w walce o mistrzostwo Serie A" - czytamy w dzienniku "Guardian".

"Nie bez znaczenia jest fakt, że obecnym prezesem Interu jest Beppe Marotta, z którym Conte współpracował w Juventusie w latach 2011-2014, co doprowadziło do zdobycia trzech mistrzowskich tytułów z rzędu" - podkreślono.

Conte ma przejąć Inter bez względu na to, czy po ostatniej kolejce klub zdoła zająć miejsce gwarantujące udział w następnej edycji Ligi Mistrzów.