Trener Interu padł ofiarą oszusta. Zainwestował dziesiątki milionów euro

Zawodnicy Interu Mediolan przygotowywali się do pierwszego meczu 1/8 finału Ligi Europy z Getafe.

O sprawie napisała włoska gazeta "La Verita". Conte, który w latach 2016-2018 był menedżerem londyńskiej drużyny, został namówiony przez Massimo Bochicchio do zainwestowania w jego firmę Kidman. Włoch, właściciel kilku firm inwestycyjnych na terenie Wielkiej Brytanii, obiecywał przy tym złote góry.

To był mecz godny finału. Liga Europy dla Sevilli Wielkie spotkanie... czytaj dalej » Przedsięwzięcie okazało się oszustwem, a Conte oraz siedem innych osób liczy teraz straty. Obecny trener Interu zainwestował 30,6 mln euro.

Sfałszowane gwarancje

Bochicchio, żeby zdobyć zaufanie inwestorów, korzystał ze sfałszowanych gwarancji jednego z międzynarodowych banków, w którym w przeszłości pracował. W ten sposób - jak wynika z prowadzonego śledztwa - przejął aktywa, w tym luksusowe nieruchomości we Włoszech, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych o wartości 64 mln dolarów.

Kilka dni temu angielski sąd gospodarczy wydał drugi wyrok w tej sprawie - wezwanie do zapłaty skierowane przeciwko Bochicchio. Inwestorzy, w tym Conte, spodziewali się płatności wraz ze wzrostem kapitału powiększonym o zysk do 30 czerwca 2020 roku. Pieniądze nie dotarły, poszkodowani udali się do sądu.

Sędzia Dave Foxton zamroził majątek przypisany Bochicchio, m.in. nieruchomości i rachunki bankowe na łączną kwotę 61,4 mln dolarów.

Conte może odejść z Interu

51-letni Conte przeżywa kłopoty prywatne, ale jego zawodowa przyszłość również jest niepewna. W piątek Inter przegrał 2:3 z Sevillą w finale Ligi Europy. Włoski trener jest bliski odejścia z funkcji trenera mediolańskiej ekipy, choć jego kontrakt obowiązuje do 2022 roku.

- W przyszłym tygodniu spotkam się z władzami klubu i zdecydujemy o mojej przyszłości. Nie jestem pewien, czy nadal będę szkoleniowcem Interu w następnym sezonie - oświadczył w Sky Sport Italia po finale LE.

Wśród potencjalnych następców Conte najczęściej wymienia się Massimiliano Allegriego, byłego szkoleniowca Juventusu.