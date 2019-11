Karabinowy nabój, pogróżki, trzy możliwe motywy. Conte przesłuchany przez policję

Sprawa ujrzała światło dzienne w ubiegłym tygodniu, kiedy Antonio Conte zgłosił policji otrzymanie przesyłki z pogróżkami i amunicją. Trenerowi Interu przydzielono ochronę, a policja rozpoczęła śledztwo w celu ustalenia nadawcy korespondencji. W środę został w tej sprawie przesłuchany, ale według włoskich mediów nie był w stanie rozpoznać pisma, ani przypomnieć sobie jakichkolwiek okoliczności, które umożliwiłyby identyfikację nadawcy.

Napisany odręcznie list zawierał skierowane pod adresem Conte słowa "wiem, gdzie mieszkasz" oraz "wiem, kim jest twoja córka", ale wysłany został na adres klubu. To budzi wątpliwości śledczych co do faktycznie posiadanej przez wysyłającego groźbę wiedzy, ale mimo to traktują sprawę poważnie. Więcej informacji przyniosła analiza dołączonego do przesyłki pocisku, używanego zazwyczaj na polowaniach. Na jego podstawie wywnioskowano, że list powstał w okolicach Florencji.

Wiele możliwych motywów

Nie ustają spekulacje na temat możliwych motywów sprawcy, wśród których najczęściej wymienia się próbę zemsty, dokonywaną przez któregoś z fanów Juventusu. Ultrasi Bianconerich mają za złe Contemu opuszczenie ich ulubionego klubu, a przejście do Interu uważają za zdradę. Ale pod uwagę brana jest również niechęć któregoś z kibiców innego klubu, któremu nie podoba się wysoka dyspozycja Interu w tym sezonie. Śledczy nie wykluczają również sytuacji, w której za groźbami może stać zwolennik Interu, któremu nie podoba się przeszłość Contego w Juventusie.

Inter po 12 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli Serie A, tracąc do prowadzącego Juventusu zaledwie jeden punkt. W najbliższą sobotę Nerazzurri zmierzą się na wyjeździe z 11. w tabeli Torino.