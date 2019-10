Trener Interu pouczał sędziego. "Czuję się rozgoryczony"

Inter prowadził od trzeciej minuty. Piękne gole Suareza uratowały Barcelonę W środowym hicie... czytaj dalej » Inter przegrał, choć pierwszy objął prowadzenie już na początku spotkania po bramce Lautaro Martineza. Ale w drugiej połowie dwie bramki zdobył Luis Suarez i do Mediolanu drużyna Conte wróciła z niczym.

Bardzo często w trakcie meczu słynący z impulsywności włoski trener zajmował się pracą słoweńskiego sędziego. W pewnym momencie w drugiej połowie dostał za protesty żółtą kartkę.

Chodzi o szacunek

- Sędziowie mają na koszulkach napisane szacunek, więc powiedziałem im, że szacunek na zasadzie wzajemności powinni też okazywać tym, którzy przychodzą tutaj grać w piłkę - mówił Conte na konferencji prasowej.

- To sędzia międzynarodowy, taki z bogatym doświadczeniem, który prowadził ostatni finał Ligi Mistrzów, więc nie jest to osoba, na którą atmosfera Camp Nou powinna mieć wpływ. To niezasłużona porażka. Myślę, że wynik nie oddaje tego, co działo się na boisku. Czuję się rozgoryczony. Było wiele rzeczy w sędziowaniu, które nie podobały mi się od samego początku - podkreślił.

Liżą rany przed Juventusem

"Klasa światowa" Lewandowskiego. "Gol prawdziwego killera" Robert... czytaj dalej » Inter zaprezentował się z bardzo dobrej strony w Barcelonie. Szczególnie w pierwszej połowie. Mediolańczycy nie byli na straconej pozycji, patrząc na formę drużyny prezentowaną w Serie A.

- Komplementy są miłe, ale po takim meczu zasłużyliśmy na znacznie więcej i powinniśmy wykorzystać niektóre z naszych szans. Wywieraliśmy mocny pressing na Barcelonie długimi fragmentami meczów na ich terenie, ale po przerwie podnieśli tempo, a niektórzy nasi zawodnicy byli już zmęczeni - ocenił.

Teraz przed mediolańczykami wielki mecz ligi włoskiej. Prowadzący w tabeli Serie A Inter podejmuje w niedzielę drugi Juventus, który broni mistrzowskiego tytułu.

- Trzeba wylizać rany i szykować się na Juventus. Trudno powiedzieć coś pozytywnego po porażce, bo cierpię, kiedy przegrywamy - stwierdził.