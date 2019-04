Conte chce ogromnych pieniędzy za powrót do ligi włoskiej

Latem ubiegłego roku Conte został zwolniony z funkcji menedżera Chelsea, by zrobić miejsce dla Maurizio Sarriego. Londyńczycy nadal wypłacają mu miesięczną pensję z tytułu kontraktu, dlatego Włoch nie spieszył się z podjęciem nowej pracy.

Ponadto kilka milionów euro, które musiałoby powędrować do kasy Chelsea z powodu zerwania umowy, skutecznie odstraszyło inne kluby. W czerwcu Conte będzie do wzięcia za darmo, a chęć na jego zatrudnienie ma Inter.

Źródło: Getty Images Conte wywalczył z Chelsea mistrzostwo i Puchar Anglii

Dużo pieniędzy

"La Gazzetto dello Sport" twierdzi, że prezydent Interu Steven Zhang zlecił Marotcie, by spróbował ściągnąć 49-letniego trenera. Choć Nerazzurri zajmują 3. miejsce w tabeli Serie A i na ten moment są pewni udziału w fazie grupowej kolejnej edycji Ligi Mistrzów, to obecny trener Luciano Spalletti nie może być pewny zachowania posady. Nie brakuje głosów, że nie panuje on nad szatnią, a ponadto zespół pod jego wodzą gra w kratkę i mało efektownie.

Problem w tym, że Conte miał poinformować Marottę o swoich żądaniach i raczej będą one trudne do spełnienia. Włoch domaga się dziesięciu milionów euro za sezon po odjęciu podatku. Tyle samo pieniędzy dostawał w Chelsea. Dla porównania, najlepiej opłacany trener w Serie A, Massimiliano Allegri z Juventusu, dostaje "tylko" 7 milionów euro.

Źródło: Getty Images Allegri zarabia najwięcej we Włoszech

Muszą się zastanowić

"To dopiero wstęp do poważniejszego dialogu. Nie zmienia to faktu, że rodzina Zhang musi się poważnie zastanowić, czy jest gotowa płacić trenerowi aż dziesieć milionów euro za sezon" – czytamy we włoskim dzienniku.

"Conte liczył na posadę w Manchesterze United, ale gdy stało się jasne, że Ole Gunnar Solskjaer zostanie w klubie, to ponownie zaczął się zastanawiać nad kolejnym przystankiem w karierze. Nie ma zamiaru się spieszyć i prawdopodobnie poczeka na najlepszą ofertę, która zagwarantuje mu również dobór odpowiednich zawodników. On czeka na propozycję z najwyższej półki i trudno powiedzieć, czy poza Juventusem odnalazłby satysfakcję z pracy w innym klubie" – podkreśla "La Gazzetta dello Sport".

Z drugiej strony, w przypadku zapewnienia sobie udziału w Lidze Mistrzów, Inter powinien mieć więcej pieniędzy, niż w poprzednich latach.

Dużo zależy jednak od tego, czy UEFA zdejmie z klubu sankcje wynikające z Finansowego Fair Play. Zdaniem "Corriere dello Sport", jeszcze w tym miesiącu sprawdzone zostaną klubowe konta i księgi. W Mediolanie są przekonani, że wszystko jest już w porządku.