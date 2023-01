Tragedia na Florydzie. Nie żyje klubowy kolega Polaków

"Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dziś rano zmarł tragicznie Anton Walkes. Niech spoczywa w pokoju" - napisano w komunikacie klubu.

Nie zdradzono w nim okoliczności śmierci 25-letniego obrońcy. Według "Miami Herald", do tragedii doszło na Florydzie wskutek zderzenia dwóch łodzi.



We are deeply saddened to share that Anton Walkes has tragically passed away this morning.



May he rest in peace. pic.twitter.com/8oUcHvWW6g — Charlotte FC (@CharlotteFC) January 19, 2023

23 mecze w poprzednim sezonie

W minionym sezonie, w którym dzielił szatnię z reprezentantami Polski Świderskim, Jóźwiakiem i Sobocińskim, Walkes rozegrał dla Charlotte FC 23 mecze. Wcześniej w MLS występował w Atlancie United. Przed wyprowadzką za ocean był piłkarzem Portsmouth i młodzieżowych drużyn Tottenhamu.

Nowy sezon MLS ruszy 25 lutego.