"L'Equipe": Griezmann w przyszłym tygodniu w Barcelonie

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Francuz Antoine Griezmann zamierza opuścić Atletico Madryt po zakończeniu obecnego sezonu. Latem zeszłego roku mówiono o jego przejściu do Barcelony, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Teraz temat powrócił. Griezmann rozegrał w barwach Atletico 256 spotkań, w których strzelił 133 gole.

O transferze Griezmanna do Barcelony mówi się od ponad dwóch lat. Katalończycy byli blisko pozyskania Francuza latem 2018 roku, gdy wydawało się, że niemal wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Piłkarz miał nawet uzgodnić warunki kontraktu indywidualnego. Jednak sprawa przeciągała się tygodniami, aż w końcu zawodnik ogłosił, że zostaje w Atletico. Swoją decyzję obwieścił w… filmie dokumentalnym zatytułowanym "La Decision".



Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti



Mes supporters, mon équipe, MA MAISON ! @AtletiFR



My fans, my team, MY HOME!!! @atletienglishpic.twitter.com/ByD8Cju5Yb — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 14, 2018





Koniec opery mydalnej

Jednak po kolejnym sezonie bez sukcesów w barwach Los Rojiblancos Griezmann uznał, że nadszedł czas zmian. Barcelona czekała na odpowiedni moment. I wygląda na to, że się doczekała. W poniedziałek klauzula odstępnego zawarta w kontrakcie piłkarza automatycznie spadła z 200 do 120 milionów euro. Według dziennika "L'Equipe" reszta jest już formalnością.

Serial trwa w najlepsze. Ojciec Neymara zaprzecza... i nie zaprzecza plotkom Historia zatacza... czytaj dalej » "Opera mydlana dotycząca transferu Griezmanna z Atletico do Barcelony, wkrótce dobiegnie końca. Kataloński klub zdecydował się zapłacić kwotę odstępnego i obecnie przygotowuje się do oficjalnego komunikatu i prezentacji 28-letniego mistrza świata, do czego dojdzie nie wcześniej, niż w przyszłym tygodniu" – czytamy.

Barcelona ma zapłacić łącznie 126 milionów, gdyż Atletico zgodziło się na płatność w ratach i zdołało wywalczyć 6 milionów więcej. Z kolei "El Mundo Deportivo" dodaje, że Francuz oficjalnie przywdzieje barwy Dumy Katalonii 11 lipca.

Neymar następny

Na tym nie koniec. Barcelona pracuje również nad transferem Neymara z Paris Saint-Germain, choć oficjalnie nikt nic nie wie. Spekulacjom dotyczącym negocjacji między stronami zaprzeczyli m.in. wiceprezydent Barcelony oraz – choć dość enigmatycznie - ojciec piłkarza.

Jeśli wierzyć wcześniejszym doniesieniom "L'Equipe" i "Le Parisien" rozchodziło się o to, czy Philippe Coutinho będzie zainteresowany przenosinami do Paryża. Ponoć Brazylijczyk wyraził zgodę na grę na Parc des Princes i lada moment dojdzie do decydujących rozmów. Neymar bardzo chce wrócić do Barcelony, z której odszedł dwa lata temu w kiepskiej atmosferze.