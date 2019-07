Wielki transfer potwierdzony. Barcelona wreszcie ma Griezmanna

13.06.2018 | Nietypowa sytuacja na konferencji prasowej Antoine'a Griezmanna. Francuski napastnik Atletico, przygotowujący z kadrą do mundialu, chciał uniknąć rozmów o transferze, dlatego pytania można było tylko zadawać po francusku. To nie powstrzymało jednego z hiszpańskich dziennikarzy.

Francuz Antoine Griezmann zamierza opuścić Atletico Madryt po zakończeniu obecnego sezonu. Latem zeszłego roku mówiono o jego przejściu do Barcelony, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Teraz temat powrócił. Griezmann rozegrał w barwach Atletico 256 spotkań, w których strzelił 133 gole.

Kolejna gwiazda przegrała z hiszpańskim fiskusem. Pique zapłaci zaległe podatki Kolejny sukces... czytaj dalej » Francuz spędził w Atletico pięć sezonów. Jego kontrakt obowiązywał do 2023 roku. W maju ogłosił jednak, że zamierza odejść. Choć interesowało się nim wiele klubów, najgłośniej mówiło się o jego przenosinach do stolicy Katalonii.

Barcelona wydała na transfer 125 milionów euro. Właśnie tyle wynosiła kwota odstępnego.

Z mistrzami Hiszpanii podpisał umowę na pięć lat. W niej także widnieje klauzula wykupu. Jak podali sami Katalończycy opiewa ona na 800 milionów euro. W najbliższych godzinach Katalończycy mają podać, kiedy nastąpi prezentacja zawodnika.

Źródło: Newspix Antoine Griezmann grał ostatnio w Atletico Próbowali przez dwa lata

Griezmann to jeden z najlepszych napastników ostatnich lat. Barcelona próbowała ściągnąć go do siebie od listopada 2017 roku.

Po poprzednim sezonie sam zawodnik przyznał, że jej odmówił. Właśnie wtedy przedłużył kontrakt z Atletico. Pojawił się w nim zapis o kwocie odstępnego. Początkowo wynosiła ona 200 milionów euro. Po pierwszym lipca spadła do 120 milionów.

Najwyższe transfery w historii Lp. Zawodnik Transfer Sezon Suma (w euro) 1. Neymar z Barcelony do PSG 2017/2018 222 mln 2. Philippe Coutinho z Liverpoolu do Barcelony

2018/2019 160 mln 3. Kylian Mbappe z Monaco do PSG

2017/2018 135 mln 4. Joao Felix z Benfiki do Atletico 2019/2020 126 mln 5. Antoine Griezmann z Atletico do Barcelony 2019/2020 120 mln 6. Ousmane Dembele

z Borussii Dortmund do Barcelony

2017/2018 105 mln 7. Paul Pogba z Juventusu do Manchesteru United 2016/2017 105 mln

Griezmann przez pięć lat gry w Atletico zdobył 133 gole. Wcześniej przez pięć lat występował w Realu Sociedad. Przed rokiem z reprezentacją Francji sięgnął po mistrzostwo świata. Wiele wskazuje na to, że nie będzie ostatnim wzmocnieniem Barcelony. Coraz bliżej przenosin do katalońskiego klubu jest Neymar, obecnie gracz PSG.

Byli przygotowani

Atletico było przygotowane na odejście Griezmanna. Na początku lipca pozyskało 19-letniego Joao Felixa z Benfiki, na którego wydało aż 126 milionów euro. Transfer Portugalczyka i Francuza to największe transakcje letniego okienka transferowego.