Męczarnie Atletico. Wicelidera uratował wątpliwy karny

Pierwsza połowa na Wanda Metropolitano nie przyniosła bramek, choć okazji nie brakowało. Zwłaszcza ze strony Atletico. Najwięcej miał ich Antoine Griezmann. W 11. minucie drogę do siatki Levante znalazł nawet Victor Vitolo - piłkarze i kibice w stolicy Hiszpanii już świętowali gola, ale po kilkudziesięciu sekundach sędzia anulował go po analizie VAR.

W efekcie szósty raz w tym sezonie na stadionie Rojiblancos kibice nie doczekali się przynajmniej jednego gola w pierwszych 45 minutach.

Sędzia nieugięty

Doczekali się za to w drugiej połowie. W 57. minucie, gdy rzut karny wykorzystał Griezmann, choć decyzja o jego podyktowaniu była dyskusyjna, na co zwracali uwagę piłkarze z Walencji. Arbiter uznał jednak, że Nikola Vukcević celowo zagrał ręką i zmienił kierunek lotu piłki. Powtórki pokazały, że Serb nie miał możliwości widzieć piłki, bo był odwrócony tyłem do akcji. Co ciekawe, sędzia nie chciał się posiłkować wideoweryfikacją. Griezmann kolejny raz w ostatnim czasie uratował skórę swojej drużynie.

Źródło: EPA/BALLESTEROS Niezawodny Griezmann świętuje kolejnego gola

Podrażnione Levante ruszyło do ataku i koniec końców mogło wyjeżdżać z Madrytu przynajmniej z punktem. Na remis nie pozwolił jednak Jan Oblak, który już dziewiąty raz w tym sezonie zachował czyste konto.

Atletico zbliżyło się do Barcelony na dwa punkty, ale Katalończycy w tej serii zagrają jeszcze z 13. w tabeli Eibarem.



Wyniki 19. kolejki:

piątek

Rayo Vallecano - Celta Vigo 4:2

sobota

Leganes - Huesca 1:0

Valencia - Real Valladolid 1:1

Girona - Alaves 1:1

Villarreal - Getafe 1:2

niedziela

Atlético - Levante 1:0

Athletic Bilbao - Sevilla

Barcelona Eibar

Betis - Real Madryt

poniedziałek

Real Sociedad - Espanyol