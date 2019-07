Griezmann nie stawił się na treningu. "Przynajmniej finansowa kara"

Francuz Antoine Griezmann zamierza opuścić Atletico Madryt po zakończeniu obecnego sezonu. Latem zeszłego roku mówiono o jego przejściu do Barcelony, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Teraz temat powrócił. Griezmann rozegrał w barwach Atletico 256 spotkań, w których strzelił 133 gole.

Atletico Madryt nie może dojść do porozumienia z Barceloną w kwestii transferu Antoine'a Griezmanna. Pierwszy z wymienionych klubów domaga się jednorazowej wpłaty 120 milionów euro – tyle wynosi kwota odstępnego wpisana w kontrakt piłkarza, który obowiązuje do czerwca 2023 roku. Tymczasem Duma Katalonii jest skłonna zapłacić, ale tylko w ratach.

Awantura o Griezmanna. "Wyrażamy odrazę wobec zachowania piłkarza i Barcelony" Wszystko miało... czytaj dalej » Do porozumienia daleko, a piłkarz nie chce mieć już nic wspólnego z Rojiblancos. W niedzielę nie przyjechał na pierwszy trening przed zbliżającym się sezonem, co tylko dodatkowo komplikuje jego sytuację.

Dodatkowy stres

"Prawnik piłkarza napisał w sobotę, że Francuz nie pojawi się w ośrodku treningowym, gdyż wywołałoby to tylko dodatkowy stres, albowiem pożegnał się już z kolegami i kibicami. Griezmann powinien stawić się na treningu, podobnie jak pozostali piłkarze mający za sobą występy w czerwcowych meczach eliminacyjnych do mistrzostw Europy: Jan Oblak, Thomas Lemar czy Joao Felix. Jednak nie pojawił się w Cerro del Espino" – czytamy w serwisie dziennika "AS".

"Oznacza to przynajmniej finansową karę, która powinna rosnąć z każdym kolejnym dniem nieobecności piłkarza – może to być 3 lub 5 tysięcy euro za dzień, aczkolwiek stacja Gol poinformowała o 60 tysiącach euro za dzień, co odpowiada 4 procentom zarobków Griezmanna, który inkasuje 23 miliony euro za sezon" – dodano.

Ponadto serwis zwraca uwagę, że Atletico "nigdy nie myślało o sprzedaży Francuza" i to on postanowił odejść. Podczas spotkania, do którego doszło 14 maja klub chciał tylko wiedzieć, czy piłkarz zamierza zmienić pracodawcę, by odpowiednio zaplanować transfery przed nowym sezonem i uwzględnić go - lub nie - w swoich planach.

Na ten moment Griezmann pozostaje zawodnikiem Los Colchoneros.