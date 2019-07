Twarde negocjacje Atletico. "Barcelona pożyczy pieniądze, by sprowadzić Griezmanna"

Griezmann musi poczekać na transfer do Barcelony

Neymar zamierza zrobić wszystko, co w jego mocy, aby wrócić na Camp Nou. Brazylijski gwiazdor najchętniej nie zaglądałby już do Paryża, tylko bezpośrednio z ojczyzny zameldował się w Barcelonie. Jak zakończy się serial z udziałem 27-letniego napastnika?

Neymar nie przestaje walczyć o powrót do Barcelony

Francuz Antoine Griezmann zamierza opuścić Atletico Madryt po zakończeniu obecnego sezonu. Latem zeszłego roku mówiono o jego przejściu do Barcelony, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Teraz temat powrócił. Griezmann rozegrał w barwach Atletico 256 spotkań, w których strzelił 133 gole.

Griezmann jest głównym celem transferowym Barcelony w letnim oknie. Francuz już w maju miał powiedzieć, że będzie kontynuował karierę w barwach Dumy Katalonii. Co więcej, ponoć uzgodnił warunki kontraktu indywidualnego, co jednak jest wbrew przepisom obowiązującym w Hiszpanii. Jego umowa z madryckim klubem obowiązuje do czerwca 2023 r.

Awantura o Griezmanna. "Wyrażamy odrazę wobec zachowania piłkarza i Barcelony" Wszystko miało... czytaj dalej » Dlatego, gdy najlepszy zespół poprzedniego sezonu w Primera Divsion postanowił złożyć ofertę, działacze Atletico – w ramach odwetu – nie przystali na ich warunki. Co więcej, nie ugięli się mimo usilnych prób ze strony mistrza Hiszpanii.

"Nie zaakceptuje innej oferty"

1 lipca kwota odstępnego w kontrakcie Griezmanna automatycznie spadła z 200 do 120 milionów. Wtedy uaktywnili się przedstawiciele Barcelony, którzy sądzili, że bez większych problemów kupią Francuza, który zdecydował się przenieść na Camp Nou. Jednak prezydent Atletico powiedział "nie" dla płatności w ratach i zażądał całej kwoty.

"Gil Marin nie odpuścił i nie zgodził się na żadne negocjacje z katalońskim klubem. W ubiegłym tygodniu poinformował dyrektora generalnego Barcelony Oscara Grau, że nie zaakceptuje żadnej innej oferty. Grau próbował rozmawiać i rzucał różne pomysły, ale nie osiągnięto porozumienia" – czytamy w serwisie dziennika "Marca".

Griezmann nie stawił się na treningu. "Przynajmniej finansowa kara" Telenowela pod... czytaj dalej » "Barcelona rozpoczęła rozmowy z bankami w sprawie pożyczki, by zdobyć 120 milionów i opłacić kwotę odstępnego. Katalończycy chcą wszystko zakończyć jeszcze w tym tygodniu. Jeśli im się uda, to prezentacja zawodnika odbędzie się w sobotę lub na początku przyszłego tygodnia" – podkreślono.

Trudna sytuacja

Griezmann od kilku dni znajduje się na cenzurowanym. Jeszcze niedawno był idolem kibiców Atletico, ale teraz stał się wrogiem numer jeden. Nie chodzi tylko o potajemne negocjacje z Barceloną. Ostatnio zawodnik miał się stawić na treningu, ale jego prawnik przekazał, że do tego nie dojdzie.

"Napisał w sobotę, że Francuz nie pojawi się w ośrodku treningowym, gdyż wywołałoby to tylko dodatkowy stres, albowiem pożegnał się już z kolegami i kibicami" – relacjonował "AS". Teraz napastnik musi czekać na zdecydowany i kosztowny ruch Barcelony.

Niewykluczone, że wpłacenie całej kwoty odstępnego przekreśli ewentualny transfer Neymara, który również chce wrócić do stolicy Katalonii. Wówczas tylko sprzedaż kilku piłkarzy, jak Ousmane Dembele, Philippe Coutinho bądź Nelson Semedo pozwoliłaby sprowadzić na Camp Nou Griezmanna i Neymara.