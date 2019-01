Martial na dłużej w Manchesterze. "Solskjaer wprowadził mnie na wyższy poziom"

Angielskie media latem zeszłego roku wieszczyły nieunikniony koniec przygody Francuza w klubie 20-krotnych mistrzów Anglii. "The Times" i "The Telegraph" sugerowały, że jeśli Martial nie zmieni wtedy otoczenia, zrobi to zimą. Piłkarz miał się źle czuć w zespole Portugalczyka, nie akceptując roli rezerwowego i metod menedżera.

Od tamtego czasu sporo się jednak w Manchesterze zmieniło. Przede wszystkim w grudniu drużynę opuścił Mourinho, którego zastępcą został Solskjear, przed laty znakomity napastnik klubu. Przybycie Norwega natychmiast odmieniło wyniki Czerwonych Diabłów. Ich dotychczasowy bilans to osiem zwycięstw i jeden remis w dziewięciu meczach.

Nie powinno więc dziwić, że gracze United wierzą w nowego szefa i budowany przez niego projekt. Dowodem jest choćby nowa umowa Martiala, którą klub oficjalnie ogłosił w czwartek. Została przedłużona o cztery lata i będzie obowiązywała do 30 czerwca 2024 roku.

"Kolejny puchar już niedługo"

- Kocham czas, który tu spędzam. Od pierwszego dnia czuję się częścią rodziny United. Miłość fanów, którzy wciąż mnie zaskakują, zawsze przyjmowałem z pokorą i wręcz zawstydzeniem. Chciałbym podziękować trenerowi za wiarę we mnie i pomoc we wprowadzeniu na wyższy poziom. Ten klub myśli tylko o zdobywaniu trofeów i jestem pewien, że kolejny puchar trafi w nasze dłonie już niedługo - zapewniał 23-latek, cytowany przez oficjalną stronę Manchesteru United.

Martial trafił na Old Trafford w 2015 roku z Monaco. W ekipie Czerwonych Diabłów zagrał do tej pory 162 razy, zdobył 46 bramek.