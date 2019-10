Kolejny debiut, kolejne przejście do historii. 16-latek zagrał dla Hiszpanów

Młodzieżówka zamiast mundialu do lat 17. Brylant Barcelony z pierwszym powołaniem Mimo zaledwie 16... czytaj dalej » Pod koniec sierpnia uważany za wschodzącą gwiazdę Dumy Katalonii Fati został najmłodszym strzelcem gola dla Barcelony w historii klubu (16 lat i 304 dni). Kilka dni później pobił też rekord, jeśli chodzi o wiek debiutanta w Lidze Mistrzów. Łącznie od początku sezonu rozegrał sześć spotkań, w których zdobył dwie bramki i zaliczył asystę.

Nic więc dziwnego, że Hiszpanie od trzech miesięcy starali się, by naturalizować młodziana. W grze była również Portugalia, gdyż piłkarz urodził się w Gwinei Bissau, a więc kraju o statusie jej byłej kolonii.

Obywatelstwo otrzymał 20 września. Chociaż był przewidziany do występu w mistrzostwach świata do lat 17, które pod koniec października rozpoczną się w Brazylii, zdecydowano się powołać go do kadry U-21 na wtorkowe starcie w Podgoricy z Czarnogórą w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. Piłkarz Barcelony zastąpił kontuzjowanego klubowego kolegę Carlesa Pereza.

Tylko Krkić młodszy

Na szczególny dla siebie moment Fati czekał do 79. minuty. Wówczas, przy stanie 2:0 dla Hiszpanów, zastąpił strzelca drugiego gola Marca Cucurellę (pierwszego strzelił Aitor Bunuel Redrado). Został w ten sposób drugim najmłodszym debiutantem w tej reprezentacji. Młodszym był tylko inny były gracz Dumy Katalonii Bojan Krkić, który w czerwcu 2007 roku w meczu przeciwko Gruzji liczył sobie 16 lat i dziewięć miesięcy. Fati był we wtorek dwa miesiące starszy.

Czasu na pokazanie swoich możliwości nie miał wiele, ale i tak starał się ze wszystkich sił, by udokumentować występ golem. W doliczonym czasie gry wypracował sobie świetną sytuację, minął rywala w polu karnym, ale trafił tylko w bramkarza. Po meczu chętnie fotografował się z kibicami młodzieżowej reprezentacji.

Źródło: EPA/BORIS PEJOVIC Ansu Fati to odkrycie pierwszych miesięcy sezonu