Trzy miesiące walki o 16-letni talent. Ansu Fati będzie grał dla Hiszpanii

Ansu Fati robi zawrotną karierę. Pod koniec sierpnia, w wieku 16 lat i 298 dni, zaliczył pierwsze minuty w Barcelonie, wchodząc z ławki w meczu z Realem Betis. Został tym samym drugim najmłodszym debiutantem w historii katalońskiego klubu. Na fajerwerki w wykonaniu młodzieńca z Dumy Katalonii nie trzeba było długo czekać.

Rekord za rekordem

Paszport w drodze. Przyspieszyła naturalizacja złotego chłopca z Barcelony Jeszcze w tym... czytaj dalej » Pod koniec sierpnia Fati został najmłodszym strzelcem gola w historii klubu z Camp Nou. Mając 16 lat i 304 dni pokonał w meczu ligowym bramkarza Osasuny.

Wtedy na boisku pojawił się dopiero po przerwie, a na gola czekał... pięć minut. Już dwa tygodnie później wyszedł w pierwszym składzie. Stało się to w meczu Primera Division przeciwko Valencii. Tym razem trafił po dwóch minutach, a po kolejnych pięciu asystował przy bramce Frenkiego de Jonga.

W miniony wtorek pobił też rekord, jeśli chodzi o wiek debiutanta w Lidze Mistrzów. Wynosi on obecnie 16 lat, 10 miesięcy i 17 dni.

Mimo bardzo młodego wieku, Fati już teraz imponuje boiskową dojrzałością. Gra bez najmniejszych kompleksów. Pokazuje szybkość, kreatywność, skuteczność - nic dziwnego, że został już okrzyknięty "wschodzącą gwiazdą". Niektórzy wskazują, że jest następcą Argentyńczyka Leo Messiego.

Ma dać im złoto

Działacze hiszpańskiej federacji już wcześniej wiedzieli o niebywałym talencie młodego zawodnika. Od kilku miesięcy dążyli do jego naturalizacji.

Piłkarz urodził się co prawda w Bissau (31 grudnia 2002 roku), ale gdy był dzieckiem jego rodzina przeprowadziła się na Półwysep Iberyjski. W 2009 r. trafił do miejscowości Herrera, skąd przeniósł się do Sewilli. W Barcelonie znalazł się w 2012 i trenuje tam od tego czasu. Jego kontrakt obowiązuje do 2022 roku, a kwotę odstępnego ustalono na sto milionów euro.



16-year-old Barcelona sensation Ansu Fati is now eligble to play for Spain @brfootballpic.twitter.com/H2iWHXlXtE — Bleacher Report (@BleacherReport) September 20, 2019





Naturalizacja Fatiego była przyspieszona, ponieważ Hiszpanie chcieli, by wystąpił na zbliżających się mistrzostwach świata do lat 17. Selekcjoner David Gordo musi do środy ogłosić szeroką kadrę na mundial, a przepisy FIFA nie pozwalają na uwzględnienie na liście zawodników, którzy dopiero starają się o paszport. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, by niezwykle utalentowany zawodnik zagrał w Brazylii.

Mistrzostwa świata U-17 zostaną rozegrane w Brazylii między 26 października a 17 listopada. W grupie E Hiszpania zagra z Argentyną, Tadżykistanem i Kamerunem. Z Ansu Fati w składzie La Furia Roja ma powalczyć o pierwsze mistrzostwo świata U-17 w historii.