Anna Lewandowska też chce już wiedzieć. Wymowna odpowiedź na pytanie o Barcelonę

Robert Lewandowski jest już w Monachium. Jego kontrakt z Bayernem wciąż obowiązuje i tak, jak każdy zawodnik tego klubu, po urlopie zameldował się w szpitalu na badaniach medycznych. Żadna telewizyjna kamera nie dostrzegła jednak wjazdu Polaka do ośrodka treningowego Bayernu. Lewandowski nie chce już grać w drużynie mistrza Niemiec. Jego wymarzonym klubem jest Barcelona, ale Katalończycy wciąż nie przesłali do Monachium oferty, która byłaby przełomem w negocjacjach.

We wtorek Robert Lewandowski przyjechał do pracy. Odbył testy medyczne w Bayernie Monachium, ale był na treningu. Dalej są już przypuszczenia. Może zostanie w Bayernie, może przejdzie do Barcelony. Decyzja zapadnie w najbliższym czasie.

Niemieckie media: Lewandowski odmówił trenerowi Nagelsmannowi wykonania kary Atmosfera wokół... czytaj dalej » W ostatnich dniach coraz więcej przemawia za tym, że Lewandowski w końcu przejdzie do Barcelony. Hiszpańskie dzienniki rozpisują się, że Duma Katalonii złożyła kolejną ofertę za zawodnika, prawdopodobnie opiewającą na 50 milionów euro. Nieoficjalnie mówi się, że taka kwota powinna zadowolić władze Bayernu Monachium.

Nie zmienia to faktu, że formalnie polski napastnik nadal jest piłkarzem Bawarczyków, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2023 roku. Dlatego we wtorek musiał przejść badania i testy, a w środę stawić się na treningu. Tak też się stało, jednak – co zauważył m.in. dziennik "Bild" – Lewandowski nie wykazał się zbyt wielkim zaangażowaniem na zajęciach.

Najwyraźniej cała sytuacja nie jest komfortowa również dla żony piłkarza, czemu dała wyraz w mediach społecznościowych.

Odpowiedź Lewandowskiej

Anna Lewandowska odpowiadała na pytania fanów na Instagramie w ramach Insta Stories. Jedno z nich brzmiało: "Wasza wspaniała rodzina zmierza do Barcelony?".

Odpowiedź Lewandowskiej była następująca: "Też chciałabym to wiedzieć".



Anna Lewandowska on Instagram pic.twitter.com/R4YIucZZun — Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) July 13, 2022





To pokazuje, że kwestia transferu do katalońskiego klubu zaczyna męczyć nie tylko bramkostrzelnego snajpera.

Hiszpańskie media twierdzą, że wszystko powinno wyjaśnić się przed sobotą. Tego dnia kadra Bayernu zaprezentuje się kibicom na Allianz Arenie. Później zespół wyjedzie na tydzień do USA, gdzie oprócz treningów rozegra dwa mecze kontrolne. Nie zabraknie również aktywności reklamowo-marketingowych. Wątpliwe, by Lewandowski znalazł się na pokładzie samolotu do Stanów Zjednoczonych.