Tak Lewandowscy żegnali się z Monachium. Wzruszający film żony piłkarza

Zobacz dwa niesamowitego gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayer Leverkusen – Bayern Monachium. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie aż 5:1.

Robert Lewandowski strzelił gola na 2:0 w meczu Bayern – Freiburg w 11. kolejce Bundesligi. Była to 13. bramka Polaka w tym sezonie ligi niemieckiej.

Zobacz dwa gole strzelone przez Roberta Lewandowskiego w meczu Bayern – Greuther Fuerth w meczu 23. kolejki Bundesligi. Mistrz Niemiec wygrał to spotkanie 4:1.

7.11 | Robert Lewandowski zdobył bramkę dla Bayernu w wyjazdowym spotkaniu z Borussią Dortmund w 8. kolejce niemieckiej ekstraklasy, wygranym przez gości 3:2. Był to 300. występ polskiego piłkarza w barwach klubu z Monachium, dla którego strzelił 259 goli.

Robert Lewandowski otworzył wynik meczu Bayern - Freiburg w 16. kolejce Bundesligi. Było to już 21. ligowe trafienie Polaka w tym sezonie. Bayern wygrał to spotkanie 2:1.

Robert Lewandowski nie przestaje strzelać. W 18. kolejce Polak zdobył bramkę w starciu z Schalke. Było to już jego 23. ligowe trafienie w tym sezonie. Bayern pokonał Schalke 4:0.

Bayern Monachium pokonał Hoffenheim 4:1 w 19. kolejce Bundesligi. Jednego z goli strzelił Robert Lewandowski. Dla Polaka było to już 24. ligowe trafienie w tym sezonie.

15.05 | Robert Lewandowski wyrównał rekord Gerda Muellera. W sobotnim meczu 33. kolejki Bundesligi Bayern Monachium zremisował na wyjeździe 2:2 (1:1) z Freiburgiem, a Polak trafił do siatki z rzutu karnego. W końcówce miał świetną okazję na 41. gola w sezonie, ale jej nie wykorzystał.

16.07 Niemiecki dziennikarz stacji Sky Sport był zaskoczony obecnością Roberta Lewandowskiego na sobotnim treningu. Jednak to już koniec przygody Polaka z Bayernem Monachium, który zostanie piłkarzem FC Barcelona.

"Trudne i emocjonalne" pożegnanie Lewandowskiego. Nieprzyjemne okrzyki na koniec Robert... czytaj dalej » W życiu Anny i Roberta Lewandowskich ostatnio dzieje się bardzo dużo. Ma to oczywiście związek z transferem kapitana reprezentacji Polski do FC Barcelona. Po ośmiu latach małżeństwo zdecydowało się opuścić Monachium. To w tym mieście na świat przyszły ich córki Klara i Laura.

We wtorek piłkarz, który w sierpniu będzie obchodzić 34. urodziny, po raz ostatni pojawił się w ośrodku treningowym Bayernu, gdzie pożegnał się z kolegami z zespołu, a także pracownikami i władzami klubu. Wręczył im też prezenty.

- Było mi smutno. Zawsze będę wdzięczny za to, co tutaj wygrałem i czego doświadczyłem. Był to dla mnie bardzo wzruszający i trudny moment - przyznał Polak w rozmowie z telewizją Sky, gdy opuszczał siedzibę klubu.

"Czas się pożegnać!"

Niedługo potem ze stolicą Bawarii pożegnała się również żona piłkarza. Na Instagramie Anna Lewandowska zamieściła wzruszający film, który szybko zyskał na popularności. Kibice mogą w nim zobaczyć, jak wyglądało ostatnich kilkadziesiąt godzin państwa Lewandowskich w Monachium. I tak, widać m.in. wspólną sesję zdjęciową na Allianz Arenie, córki żegnające się z dziećmi i przedszkolankami, jest też wspólny pożegnalny posiłek z przyjaciółmi w domu oraz proces pakowania.

"Czas się pożegnać! Ogromne podziękowania dla wszystkich naszych przyjaciół z Monachium! To miejsce na zawsze pozostanie w naszych sercach!" - napisała obok filmu Lewandowska.

Materiał wzbogacony jest hitem zespołu Coldplay "Viva La Vida". Wiele lat temu piosenka ta często odgrywana była na stadionie Camp Nou przy okazji meczów Barcelony.

Na tym obiekcie w najbliższy piątek Lewandowski oficjalnie zostanie zaprezentowany kibicom Dumy Katalonii, a dwa dni później rozegra na nim pierwszy mecz - z meksykańskim Pumas UNAM.