Niemiecka bramkarka pokonała nowotwór. Musi walczyć kolejny raz

Dogrywka i wielka radość na Wembley. Angielki mistrzyniami Europy Kobieca... czytaj dalej » Berger została po raz pierwszy zdiagnozowana w 2017 roku. Wtedy 31-letnia występowała w Birmingham City.

Po 76-dniowym leczeniu wróciła na boisko. Na koniec sezonu została wybrana do drużyny roku w lidze angielskiej.

Chce pomóc innym

Berger była w składzie niemieckiej reprezentacji, która w lipcu tego roku walczyła na Wembley o mistrzostwo Europy. Doświadczona zawodniczka w turnieju pełniła rolę rezerwowej, a drużyna naszych zachodnich sąsiadek przegrała w finale z Angielkami.

Teraz Niemka zapowiedziała, że kolejne leczenie rozpocznie jeszcze w tym tygodniu.

"Wiele razy mówiłam, że jako sportowiec musisz walczyć każdego dnia, aby być najlepszym, jak to możliwe. Tak będę robiła dalej. Mam nadzieję, że przedstawiając moją historię, będę mogła pomóc innym, którzy znajdą się w podobnej sytuacji" - napisała w oświadczeniu Berger.

W trzech ostatnich sezonach razem z Chelsea wygrywała angielską Women's Super League, a więc angielską ekstraklasę kobiet. W rozgrywkach 2020/21 zdobyła Złotą Rękawicę, nagrodę dla najlepszej bramkarki całej rywalizacji.

"Myślę pozytywnie i mam nadzieję, że moje leczenie będzie tak samo efektywne jak ostatnim razem. Z nadzieją patrzę na powrót na boisko, żeby zobaczyć was wszystkich na stadionie" - dodała.

Zawodniczkę wsparł na Twitterze jej klub. "Wszyscy jesteśmy z tobą, Ann" - napisano.