"Upokorzenie, hańba, zamienieni w gulasz". W Anglii uczucie wstydu

Sensacja w Lidze Narodów. Węgrzy rozbili Anglików na ich stadionie Wielki sukces... czytaj dalej » Już wygrana Węgrów 1:0 w pierwszym meczu tych drużyn, w Budapeszcie, była ogromną niespodzianką. Wynik rewanżu jest jednak szokujący. Po golach Rolanda Sallaia (16. i 70. minuta), Zsolta Nagya (80.) oraz Daniela Gazdagi (89.) Madziarzy pokonali w Wolverhampton faworyzowanych rywali i objęli prowadzenie w grupie.

Brytyjskie media bezwzględne dla piłkarzy

"Anglia upokorzona przez Węgry po najwyższej porażce u siebie od 94 lat" – grzmi "The Guardian". "Co za bałagan. Gareth Southgate wiedział, że potrzebuje zwycięstwa, aby przywrócić trochę spokoju po nieprzekonującym początku kampanii w Lidze Narodów, który przyniósł w trzech meczach ledwie dwa punkty i jednego strzelonego gola. Tymczasem angielski menedżer zastał wielki dół – największą porażkę w jego już niemal sześcioletniej kadencji" – przypomniano.

"Ponura kampania Anglii w Lidze Narodów trwa po porażce z bezwzględnymi Węgrami, pozostawiając drużynę Garetha Southgate'a na dnie grupy A3" – odnotował internetowy serwis BBC. "Po raz pierwszy od 2014 roku Trzy Lwy pozostają bez zwycięstwa w ostatnich czterech meczach. Przed mistrzostwami świata są bez formy i pewności siebie. Po raz kolejny nie byli w stanie zrobić nic, by nie skapitulować i uchronić się przed upokarzającą porażką. Sprawiła ona, że praca Southgate'a została z trybun wygwizdana po ostatnim gwizdku" – podkreślono.

"Węgierska hańba" – tak swoją relację z meczu zatytułował "The Sun". "Zaledwie pięć dni temu Gareth Southgate twierdził, że nigdy nie zasiedzi się na obecnym stanowisku. Tymczasem, gdyby po historycznym upokorzeniu przeprowadzono sondaż wśród 28 tys. fanów obecnych na Molineux co do jego przyszłości, musiałby pakować swoje walizki" – stwierdzono.

Źródło: thesun.co.uk "The Sun" po meczu Anglia - Węgry

"Anglia zamieniona w gulasz" – donosi "Daily Mail". "Anglia poniosła upokarzającą porażkę 0:4 z Węgrami – najwyższą u siebie od 1928 roku – kontynuując nędzną grę w Lidze Narodów. Niektórzy fani już podjęli decyzję. 'Rano wyrzucą cię z pracy' - krzyczeli w stronę Garetha Southgate'a rozwścieczeni, obserwując zakłopotaną grę ich rodaków na ojczystej ziemi. Do tego nie dojdzie. Southgate ma kredyt zaufania, będzie miał czas na znalezienie odpowiedzi przed mistrzostwami świata, a jego drużyna wciąż ma realną szansę na triumf w najważniejszym turnieju. Trenerze, nie popełnij błędu, psychiczne blizny po wtorkowej porażce pozostaną. Wątpliwości nie znikną" – oceniono.

Źródło: dailymail.co.uk "Daily Mail" po meczu Anglia - Węgry

Przemilczeć kompromitującą porażkę

"Jaka żenada. Totalna katastrofa". Niemcy zaszaleli, rozpacz we Włoszech Przebudzenie... czytaj dalej » Co ciekawe, aby dotrzeć do informacji i pomeczowych komentarzy, należało zagłębić się w lekturze odległych stron brytyjskich dzienników. Na pierwszych stronach niemal wszystkich gazet zabrakło jakiejkolwiek wzmianki o kompromitującym występie Synów Albionu.

Po czterech seriach spotkań grupy A3 z siedmioma punktami prowadzą Węgrzy, którzy we wtorek pokonali na wyjeździe Anglię aż 4:0. Niemcy mają o punkt mniej i zajmują miejsce drugie. Włosi z pięcioma są na trzecim, a tabelę zamyka z dwoma punktami Anglia.

Wyniki wtorkowych meczów:



grupa A3

Anglia - Węgry 0:4 (0:1)

Niemcy - Włochy 5:2 (2:0)



grupa A4

Holandia - Walia 3:2 (2:1)

Polska - Belgia 0:1 (0:1)



grupa B1

Ukraina - Irlandia 1:1 (0:1)

Armenia - Szkocja 1:4 (1:2)



grupa B3

Bośnia i Herc. - Finlandia 3:2 (2:2)

Rumunia - Czarnogóra 0:3 (0:1)



grupa C1

Luksemburg - Wyspy Owcze 2:2 (1:0)

Turcja - Litwa 2:0 (1:0)



grupa D1

Mołdawia - Andora 2:1 (1:1)

Liechtenstein - Łotwa 0:2 (0:2)