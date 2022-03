Z koszulek zniknęły nazwiska. Był w tym szczytny cel

Wicemistrzowie Europy zwyciężyli w sobotę na Wembley po bramkach Luke'a Shawa oraz Harry'ego Kane'a. Mecz z udziałem innego uczestnika mistrzostw świata Football Association postanowiła wykorzystać, aby naświetlić ważny problem współczesności.

Wyjątkowe koszulki trafią na aukcję

Jak czytamy na łamach "Independent", spotkanie miało zwrócić uwagę na to, jak osoby cierpiące na chorobę Alzheimera zapominają o cennych wspomnieniach i elementach codzienności, w tym nazwiskach ulubionych piłkarzy. Stąd właśnie inicjatywa z brakiem nazwisk na koszulkach zawodników.

Meczowe trykoty piłkarzy Garetha Southgate'a zostaną wystawione na aukcję charytatywną, której celem będzie zebranie środków dla brytyjskiego Towarzystwa Alzheimera.

Szacuje się, że na Wyspach problem dotyczy około 900 tysięcy osób.

- Mamy nadzieję, że dzięki całej akcji kibice w kraju zwrócą uwagę na rzeczywistość, w której żyją osoby cierpiące na demencję. Piłka nożna powinna być niezapomniana - powiedziała Kate Lee z Towarzystwa Alzheimera.

- Mam więc nadzieję, że inicjatywa będzie miała ogromny wpływ i odzew, który sięgnie Loży Królewskiej, trybun i domów w całym kraju. Mam także nadzieję, że zainspiruje to ludzi do wspierania naszej pracy w celu zwiększenia świadomości i zmniejszenia stygmatyzacji, a także pomoże nam upewnić się, że nikt nie poczuje się samotny w obliczu demencji - dodała cytowana przez "Independent".