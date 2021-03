"Lewandowski nie jest tak dobry jak Kane". Były reprezentant Anglii deprecjonuje osiągnięcia Polaka

22.03 | Ta forma ma dopiero przyjść. Ten okres najcięższy przyjdzie z początkiem tego zgrupowania, w kwietniu gramy co trzy dni, to będzie najcięższy miesiąc - powiedział Robert Lewandowski.

22.03.2021 l Robert Lewandowski w trakcie konferencji prasowej przed meczem z Węgrami. Czy to jest najlepszy okres? Co roku dostaję takie pytania

Robert Lewandowski: czy to jest najlepszy okres? Co roku...

Robert Lewandowski: czy to jest najlepszy okres? Co roku...

Merson podzielił się swoimi spostrzeżeniami w felietonie opublikowanym przez "Daily Star". Skupił się w nim głównie na historycznym pojedynku Lionela Messiego z Cristiano Ronaldo, którzy jego zdaniem mają między sobą rozegrać walkę o miano najlepszego na świecie podczas nadchodzącego mundialu w Katarze.

Ekspert stacji Sky Sports zupełnie pominął Lewandowskiego w kontekście tej rywalizacji. Jego zdaniem Polak jest na niższej półce nie tylko od tego duetu, ale również od kilku innych napastników.

"Lewandowski zdobył nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie w ubiegłym roku. Nie jest jednak tak dobry jak Kane. Odnosi sukcesy tylko w Niemczech. Kane robi to w Premier League" - argumentuje swój punkt widzenia Merson.

Napastnik Tottenhamu w bieżącym sezonie zanotował 17 goli i 13 asyst w 27 występach w angielskiej ekstraklasie. Polak w 25 meczach Bundesligi zdobył aż 35 bramek i zanotował 6 asyst.

Merson przewagi swojego rodaka upatruje nie tylko w grze w silniejszej lidze. Przywołuje także osiągnięcia obu graczy w barwach narodowych.

"Nie pamiętam, by Lewandowski dotknął piłki na ostatnich mistrzostwach świata. Tymczasem Kane sięgnął po tytuł króla strzelców tamtego turnieju" - wspomina były piłkarz Arsenalu.

Kapitan Biało-Czerwonych już za kilka dni może przekonać Mersona do zmiany opinii. Polacy zmierzą się z Anglikami na wyjeździe w nadchodzącą środę (31 marca) o godz. 20:45.