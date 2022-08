Niemcy grzmią po porażce w finale Euro. "Znów zostaliśmy oszukani"

26. minuta, wynik 0:0. Reprezentantki Niemiec mają rzut rożny. Piłka ląduje w polu karnym, tuż przed bramką, gdzie czyha na nią Niemka Marina Hegering. Jednak obok siebie ma pięć angielskich piłkarek, a jedna z nich, Leah Williamson, trafia w piłkę ręką.

Prowadząca spotkania Ukrainka Kateryna Monzul czeka na opinię sędziów VAR: Włocha Paolo Valeriego i jego asystenta Holendra Pola van Boekela. Po chwili otrzymuje informację: rzut karny nie powinien zostać przyznany. Monzul akceptuje decyzję kolegów, choć w tak kontrowersyjnej sytuacji miała pełne prawo, by jeszcze obejrzeć powtórkę.

Ostatecznie mecz zakończył się po dogrywce, a decydującą o sukcesie Angielek bramkę zdobyła w 110. minucie Chloe Kelly. O ironio, po rzucie rożnym i podbramkowym zamieszaniu.



How can this NOT be a penalty? #VARgate#Lionesses#WEuro2022Final#WEURO22#WEURO2022#ENGGER#womensfootball#Eng#ItsCominghome#England#Wolfsburg#Berlin#Hamburg

Niemieckie media są zdruzgotane porażką, ale przede wszystkim postawą sędziów, zwłaszcza wspomnianej Monzul.

"Ponownie Wembley! Nawet z wideoferyfkacją, znów zostaliśmy oszukani" – to tytuł artykułu zamieszczonego na stronie internetowej dziennika "Bild". Dalej oczywiście nie jest łagodniej: "W meczu przegranym po dogrywce 1:2 zostaliśmy oszukani tak, jak prawie 56 lat temu, gdy na Wembley padł skandaliczny gol".

Tym samym dziennikarze nawiązują do finału mistrzostw świata z 1966 roku i bramki na 3:2, którą w dogrywce zdobył Geoff Hurst. Wówczas piłka odbiła się od poprzeczki i spadła na linię bramkową, ale zdaniem wielu obserwatorów i dziennikarzy nie przekroczyła jej całym obwodem. Oznacza to, że gol nie powinien zostać uznany, ale inaczej stwierdził sędzia główny Szwajcar Gottfried Dienst po konsultacji z liniowym Tofikiem Bachramowem z ZSRR. Ostatecznie Anglia pokonała reprezentację RFN 4:2 i mogła cieszyć się z jedynego jak do tej pory tytułu mistrza świata.

Sędzia wzruszyła ramionami

"Bild" przywołuje również reakcję Monzul, gdy została zapytana o kontrowersję po meczu. "O co chodzi z sytuacją z 25 minuty, gdy Angielka zagrała ręką?" – padło pytanie, a sędzia miała "wzruszyć ramionami, rozłożyć ręce w przepraszającym geście i odejść" bez odpowiedzi.

Z kolei obsługujący VAR Valeri miał tyko rzucić: "Nie mogę nic powiedzieć, przepraszam". Dziennik skwitował to następująco: "Po niemiecku oznacza to mniej więcej: założono mi kaganiec".

Wątpliwości, że Niemki powinny dostać rzut karny nie ma były sędzia Thorsten Kinhoefer, przez wiele lat prowadzący m.in. mecze Bundesligi. – Dla mnie to krystalicznie czyste, że było zagrania ręką. Jest ona ułożona powyżej ramienia. To dla mnie niezrozumiałe, że nie było żadnej sugestii ze strony sędziego VAR – powiedział na łamach "Bilda".

Sędziowie uznali, że Niemkom nie należy się rzut karny za zagranie ręką Angielki

"Musieliście to widzieć'

- Tam była ręka, przecież musieliście to wiedzieć. Nie wiem, czy zostało to sprawdzone. Jeśli zostało, to zupełnie nie rozumiem tej decyzji (o braku karnego). Jednak teraz nie ma sensu do tego wracać. To oczywiście głupota, a ludzi odpowiedzialni za tę sytuację, muszą to przemyśleć. Jednak dziś jest nam smutno z powodu porażki i nie mam zamiaru koncentrować się na tej jednej sytuacji – powiedziała na pomeczowej konferencji prasowej niemiecka selekcjonerka Martina Voss-Tecklenburg.

Niemki triumfowały w mistrzostwach Starego Kontytneu aż osiem razy. Dla Angielek to pierwsza wygrana w tych rozgrywkach.