Radosny futbol Anglików. Aż osiem goli w meczu z rewelacją eliminacji Euro 2020

Na St. Mary's Stadium zaczęło się od trzęsienia ziemi po 34 sekundach. Michael Keane sprezentował gościom prowadzenie koszmarnym błędem. Piłkarz Evertonu chciał przed polem karnym podać do Harry'ego Maguire'a, ale nie patrząc, gdzie stoi kolega, zagrał do Vedata Muriqiego. Ten przytomnie oddał piłkę Valonowi Berishy, który strzelił obok bezradnego Jordana Pickforda.

Skandal w Budapeszcie. Słowacki sektor wspierał gospodarzy, zagłuszono hymn Animozje między... czytaj dalej » W tamtej chwili Anglicy wirtualnie stracili prowadzenie w grupie A właśnie na rzecz Kosowian. Gospodarze przed wtorkowym meczem mieli dziewięć punktów i o jeden wyprzedzali rewelację eliminacji Euro 2020.

Jak płachta na byka

Wszystko wróciło jednak do normy po niespełna dwudziestu minutach. Najpierw zrehabilitował się Keane. Obrońca gospodarzy zgrał piłkę głową do Raheema Sterlinga, dzięki czemu pomocnik Manchesteru City w ten sam sposób trafił do siatki z bliskiej odległości. Następnie Sterling wypracował bramkę na 2:1. 24-latek sprytnie uwolnił się spod opieki rywala i uruchomił Harry'ego Kane'a. Kapitan gospodarzy wbiegł w pole karne, by mocnym strzałem pokonać Arijaneta Muricia.

Gol z początku meczu musiał mocno podrażnić Anglików, bo przed przerwą zadali jeszcze trzy mocne ciosy. Gości rozmontował duet Sterling – Jadon Sancho. Ten pierwszy asystował przy dwóch bramkach kolegi, który - zanim je zdobył - przy golu na 3:1 tak szczęśliwie dośrodkował w pole karne, że Mergim Vojvoda zanotował trafienie samobójcze.

Radosny futbol

Pierwszy taki dwumecz kadry od sześciu lat Piłkarze... czytaj dalej » Można było pomyśleć, że sprawa jest rozstrzygnięta, ale tego wieczoru podopieczni Garetha Southgate'a prezentowali wybitnie radosny futbol w defensywie. Druga połowa rozpoczęła się bowiem bardzo podobnie jak pierwsza. Z tą różnicą, że tym razem Kosowo strzeliło dwa szybkie gole, a nie jednego. W 48. minucie Berisha znów wykorzystał idealne podanie Muriqiego, wykazując się zimną krwią w wykończeniu akcji. Za chwilę Muriqi do dwóch asyst sam dołożył bramkę z rzutu karnego. Kosowianie stanęli przed szansą po niezrozumiałym faulu Maguaire'a w "szesnastce".

A wynik mógł być jeszcze wyższy, gdyby w dalszej części meczu obie ekipy (szczególnie Anglicy) popisały się lepszą skutecznością. Kane zmarnował rzut karny, a Sterling trafił w słupek. Po stronie Kosowa niespełna pięć minut przed końcem nieznaczenie chybił Bersant Celina, popisujący się znakomitą solową akcją.

W drugim meczu grupy A Czesi wygrali w Podgoricy z Czarnogórą 3:0, dzięki czemu awansowali na drugie miejsce w tabeli. Prowadzą Anglicy z kompletem punktów po czterech spotkaniach, ale mają o jeden mecz rozegrany mniej.

W grupie H po pięciu meczach aż trzy drużyny miały po 12 punktów – Francja, Turcja oraz Islandia. Kolejnych trzech nie dopisali sobie ci ostatni, którzy niespodziewanie przegrali w Albanii 2:4, tracąc dwie bramki w końcówce. Francuzi wygrali u siebie z Andorą 3:0, a Turcy ograli na wyjeździe Mołdawię 4:0

Wyniki wtorkowych meczów eliminacji do Euro 2020

Anglia - Kosowo 5:3

Albania - Islandia 4:2

Luksemburg - Serbia 1:3

Francja - Andora 3:0

Czarnogóra - Czechy 0:3

Mołdawia - Turcja 0:4

Litwa - Portugalia 1:5