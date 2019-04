Niewykorzystany karny Aguero. Przerwa może odmieni mecz w Londynie

Trafił do Barcelony, mógł do Tottenhamu

W środę ligową potyczką z Crystal Palace Tottenham po raz pierwszy wystąpi na nowym obiekcie, wybudowanym częściowo w miejscu White Hart Lane. Czy dla Spurs będzie to impulsem do przełamania się po czterech porażkach w pięciu ostatnich meczach?

Tottenham gotowy do wprowadzki do nowego domu

We wtorek rozpoczną się ćwierćfinały Ligi Mistrzów. W jednym z nich dojdzie do angielskiej batalii. Naprzeciwko siebie staną Tottenham i Manchester City. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na nowym stadionie Tottenham Hotspur Stadium.

21:53 W Liverpoolu wszystko pod kontrolą gospodarzy. 2:0 przed zmianą stron.

21:47 Koniec pierwszej połowy w Londynie. Na razie bez bramek. Nie jest to jak na razie wybitne spotkanie. Delikatnie mówiąc. Oby po przerwie było lepiej, bo stadion Tottenhamu prezentuje się nadal przepięknie.

21:44 A tak sędzia Kuipers z Holandii sprawdzał sytuację z ręką Rose'a.

21:44

42 minuta Danny Rose strzelił lewą nogą. Piłka skozłowała, ale Ederson bez trudu obronił.

21:41 Faktycznie, to przedmeczowe dzieło kibiców wyglądało epicko. Piękna sprawa.

37 minuta Goście mają problem z wyjściem z własnej połowy. Tottenham cały czas ostro atakuje. Jest dużo pressingu i to przynosi skutek.

21:32 W drugim meczu Liverpool prowadzi już 2:0. Najpierw gola strzelił Keita, a potem wynik podwyższył Firmino.

24 minuta Dobra szansa przez Kane'm, a więc kapitanem Tottenhamu. Anglik strzelił jednak zbyt lekko i bez trudu obronił Ederson.

22 minuta Kane chciał zagrać do Sona, ale Koreańczyk został uprzedzony przez jednego z obrońców gości.

21:18 Przed meczem to pięknie wyglądało.

13 minuta Sergio Aguero strzelił fatalnie. Półgórna piłka i Hugo Lloris bez najmniejszego problemu obronił kopnięcie Argentyńczyka.

12 minuta Chodzi o akcję Sterlinga. Napastnik City strzelał, a Danny Rose przewracając się zablokował strzał ręką. Sędzia po analizie wideo nie miał wątpliwości. Mamy jedenastkę.

11 minuta VAR w akcji!

8 minuta Bardzo dobra akcja lewą stroną gospodarzy. Dośrodkowywał Moussa Sissoko. Ładnie z woleja próbował strzelić Ali, ale zrobił to niedokładnie. Szkoda, bo byłby to piękny gol angielskiego pomocnika.

4 minuta Na razie niewiele się dzieje. Gospodarze próbują grać pressingiem. Czekamy na pierwsze sytuacje bramkowe.

21:02 Zobaczcie fajną zapowiedź wykonaną przez Tottenham.

1 minuta Rozpoczęli. Liczymy na super widowisko w Londynie. Na stadionie jest komplet widzów. Oprawa elegancka.

20:57 Kibice gospodarzy bardzo liczą na Sona. To on strzelił pierwszego gola w oficjalnym meczu na Tottenham Hospur Stadium. Stało się to w ligowym meczu z Crystal Palace.

20:55 Zawodnicy City wyglądali na bardzo skoncentrowanych. Ciekawe, czy to im pomoże w osiągnięciu dobrego wyniku.

20:53 Poniżej mamy dla Was wszystko to, co chcecie wiedzieć o wtorkowych i środowych spotkaniach w Lidze Mistrzów.

20:50 W drugim wtorkowym spotkaniu Liverpool zmierzy się u siebie z FC Porto.

20:49 A tak prezentuje się pierwsza jedenastka Spurs.

20:48 Oto wyjściowe zestawienie gości z Manchesteru.

20:48

Here’s how we line-up in the #UCL tonight!



City XI | Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Delph, Fernandinho, Gundogan, Silva (C), Mahrez, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Kompany, Stones, De Bruyne, Sane, Jesus, Foden



#thfcvcity#mancitypic.twitter.com/mZdL2kI3nR — Manchester City (@ManCity) 9 kwietnia 2019

20:44 Manchester City ma szanse na cztery trofea w tym sezonie. Trener jednak niezbyt w to wierzy.

20:40 Dla trenera gospodarzy to jest najważniejszy mecz w karierze.