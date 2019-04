W Anglii pogodzeni z losem. "Tylko cud może uratować Manchester"

Trener Manchesteru: wciąż stać nas na awans Menedżer... czytaj dalej » Na początku jedynego gola środowego wieczoru na Old Trafford przypisano Luisowi Suarezowi. Dopiero po chwili UEFA zmieniła decyzję na trafienie samobójcze Luke'a Shawa. Urugwajczyk nie strzelił gola w wyjazdowym spotkaniu w Lidze Mistrzów od września 2015 roku.

Dziennik "The Sun" uważa, że Manchester United potrzebuje cudu, by awansować.

"Samobójcze trafienie Shawa sprawia, że cud może uratować Ole Gunnara Solskjaera i Manchester United. VAR sprawdził się w stu procentach. Manchester United nie potrafił stworzyć zagrożenia Dumie Katalonii, wyeliminowanie zespołu Ernesto Valverde może być nie do wykonania" - można przeczytać w tabloidzie.

Dużo więcej optymizmu można wyczytać w "The Guardian". "Piłkarze Solskjaera muszą pojechać do Barcelony z wiarą w siebie, ale również pamiętać, że Barcelona na swoim boisku jest lepszym zespołem. Czerwone Diabły nie narzuciły ekipie z Camp Nou swojego stylu, jak zapowiadał przed meczem Ole Gunnar Solskjaer. MU może awansować, ale zadanie jest trudne do wykonania" - pisze komentator.

Zaskakujący lider

Dziennikarze "Manchester Evening News" są bardzo zadowoleni z postawy młodego Scotta McTominaya, który nieoczekiwanie stał się liderem środka pola w Manchesterze United. "Stawiał na niego Jose Mourinho i wydawało się, że po odejściu Portugalczyka nie będzie miał szans na grę. Scott szybko przekonał Solskjaera o swoich mocnych stronach, a ma ich bardzo wiele" - chwalą szkockiego pomocnika.



Scott McTominay vs Barcelona:



100% defensive aerials won

100% tackles won

80% pass accuracy

5 ball recoveries

3 fouls in middle third

2/3 take-ons



Fantastic. via @StatmanDavepic.twitter.com/GNzsQjBdvN — United Xtra (@utdxtra) 10 kwietnia 2019





Dziennik "The Telegraph" zaznacza, że dwumecz MU z PSG dał już przykład faworytom, że nie należy skreślać piłkarzy Solskjaera: "Manchester United na pewno nie odłożył rękawicy. Czerwone Diabły pojadą na Camp Nou, wierząc w awans do półfinału Ligi Mistrzów".

Wyniki ćwierćfinałów Ligi Mistrzów:



wtorek, 9 kwietnia

Tottenham Hotspur - Manchester City 1:0 (0:0)

Liverpool - FC Porto 2:0 (2:0)



środa, 10 kwietnia

Manchester United - Barcelona 0:1 (0:1)

Ajax Amsterdam - Juventus 1:1 (0:1)