"Jak z powieści fantasy". Anglikom przypomniał się cud w Stambule

Trener Liverpoolu, Juergen Klopp w samych zachwytach wypowiedział się na temat półfinału Ligi Mistrzów z Barceloną. The Reds pokonali Blaugranę 4:0 i zagrają w finale rozgrywek po raz drugi z rzędu.

Zobacz, co powiedział menedżer Liverpoolu Juergen Klopp po porażce jego zespołu z Barceloną (0:3) w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Rewanż zostanie rozegrany we wtorek 7 maja.

Po porażce 0:3 na Camp Nou na Anfield The Reds nie mieli innego wyjścia. Musieli od samego początku rewanżu rzucić się na bramkę rywali. Tak właśnie robili przez kilka pierwszych minut. Przyniosło to efekt w postaci gola Divocka Origiego.

Kolejne bramki padały już w drugiej połowie. Dwie w ciągu dwóch minut strzelił Georginio Wijnaldum. Pieczęć na awansie do finału postawili w 79. minucie. Wówczas Trent Alexander-Arnold wywalczył rzut rożny i zanim rywale zdążyli ustawić się w polu karnym, Anglik wypatrzył niepilnowanego przed bramką Origiego. Ten ustalił wynik spotkania, wywołując euforię na trybunach.

Cud w półfinale Ligi Mistrzów. Liverpool wykiwał Barcelonę Liverpool w... czytaj dalej » Liverpool wygrał 4:0.

"Ostrzeżenie dla wszystkich"

"Liverpoolowi udał się jeden z najlepszych meczów rewanżowych w historii Ligi Mistrzów. Po tym, jak Barcelona wygrała pierwsze starcie 3:0 na Camp Nou, mało kto wierzył, że stać go będzie na zdobycie tylu bramek, a przede wszystkim na powstrzymanie mistrzów Hiszpanii przed zdobyciem gola" - ocenili dziennikarze serwisu BBC.

Dodali, że to, czego Liverpool dokonał we wtorek, może się równać tylko ze słynnym finałem Champions League w Stambule w 2005 roku, kiedy przegrywał z AC Milan 0:3, ale wyrównał i triumfował w rzutach karnych, do czego przyczynił się stojący w bramce angielskiego zespołu Jerzy Dudek.

Odniesień do 2005 roku nie brakowało też na stronie "The Sun". Dziennikarze napisali o "epickim powrocie". "Wtedy wznieśli trofeum, a teraz ostrzegają wszystkich, że mogą tego znów dokonać. Ich wytrwałość, umiejętność podniesienia się po porażce, już są legendarne. Jeśli zatriumfują, staną się nieśmiertelni" - napisano. Trzeci taki przypadek. Liverpool zapisał się na kartach Ligi Mistrzów Piłkarze... czytaj dalej »

"Historyczny powrót"

W relacji agencji Reutera zwrócono uwagę, że bohater meczu na Camp Nou Lionel Messi tym razem nie był w stanie wpłynąć na losy spotkania. "Gole Origiego i Wijnalduma pozostawiły Messiego i Barcelonę w stanie stresu pourazowego. Liverpool zaprezentował się z pasją, wiarą i determinacją. Dla rywali to będzie gorzka noc, w którą pojawi się wiele pytań o przyszłość trenera Ernesto Valverde" - przewidywano tuż po spotkaniu.

"Daily Star" na piedestał wyniósł Wijnalduma, który wszedł na plac gry wraz z rozpoczęciem drugiej połowy i kilka minut później został bohaterem. Na okładce dziennikarze zastosowali grę słów: "Wijn-credible" - od nazwiska Holendra, a jednocześnie słów "zwycięstwo" i "niesamowity".

The Reds znaleźli się w wąskim gronie drużyn w historii fazy pucharowej LM (od sezonu 1992/93), którym udało się odrobić trzybramkową lub wyższą stratę z pierwszego meczu. W przeszłości dokonały tego Deportivo La Coruna, AS Roma (kosztem Barcelony) i sama Duma Katalonii.

"Historyczny powrót" - to z kolei określenie na stronie internetowej dziennika "The Independent". Końcowy rezultat podsumowano jako "cud na Anfield rodem z powieści fantasy". "Cudowny powrót" - napisał dziennik "The Guardian".

Rywalem Liverpoolu w finale 1 czerwca będzie Ajax Amsterdam lub Tottenham. W ubiegłym tygodniu wicemistrz Holandii wygrał w Londynie 1:0, rewanż w środę wieczorem.

Źródło: "Daily Star", "Daily Telegraph", "Independent", "The Guardian" Anglicy w euforii po awansie Liverpoolu

Liverpool - Barcelona 4:0 (1:0)

Divock Origi (7, 79), Georginio Wijnaldum (54, 56).



Sędzia: Cuneyt Cakir (Turcja).

Pierwszy mecz: 3:0 dla Barcelony. Awans: Liverpool.



Liverpool: Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (46. Georginio Wijnaldum) - Jordan Henderson, Fabinho, James Milner - Xherdan Shaqiri (90. Daniel Sturridge), Sadio Mane, Divock Origi (85. Joe Gomez).

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba - Arturo Vidal (75. Arthur), Sergio Busquets, Ivan Rakitic (80. Malcom) - Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho (60. Nelson Semedo).