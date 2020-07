Anglicy za Złotą Piłką dla Lewandowskiego. "Strzelał gole jak w grze komputerowej"

Po raz pierwszy w historii dziennik France Football zdecydował, że nie przyzna Złotej Piłki.

Zrezygnowali z przyznania Złotej Piłki. Przygotowali nowe głosowanie Magazyn "France... czytaj dalej » - To nie była łatwa decyzja, ale naprawdę martwiło nas, że Złota Piłka nie zostanie przyznana sprawiedliwie - tłumaczył redaktor naczelny dziennika Pascal Ferre w rozmowie z AP.

Eksperci twierdzili, że postanowienie spowodowane było brakiem rozgrywek ligi francuskiej, która jako jedyna z największych lig europejskich przedwcześnie zakończyła sezon. Wówczas bez szans na triumf byliby m.in. Brazylijczyk Neymar oraz Francuz Kylian Mbappe z PSG.

Lewy obszedł się smakiem

Decyzja władz francuskiego tygodnia wywołała poruszenie w środowisku dziennikarskim i kibiców. Jako jeden z faworytów do wygranej wskazywany był Robert Lewandowski, który ma za sobą rewelacyjny sezon w barwach Bayernu Monachium, a przed nim jeszcze walka w Lidze Mistrzów.

Taką opinię głosiły nie tylko polskie media, ale również przedstawiciele z Niemiec, Szwajcarii i przede wszystkim Anglii.

Dalej posunęła się redakcja "Daily Mail", która we własnym gronie wskazała zwycięzcę plebiscytu Złotej Piłki. Ze zdecydowaną przewagą triumfował kapitan reprezentacji Polski.

Aż pięciu z dziewięciu przedstawicieli dziennika wskazało Lewandowskiego. Dziennikarze przyznawali punkty zgodnie z kryteriami Złotej Piłki. Za pierwsze miejsce pięć punktów, za drugie - trzy, a za trzecie - jeden. Polak wywalczył aż 34.

- Strzelił 21 goli od stycznia i nie zdobył bramki tylko w dwóch z osiemnastu meczach w tym roku - uzasadnił swój wybór, Jack Gaughan.

Jeszcze większy zachwyty wyraził Dominic King.

- Tempo, w jakim Robert Lewandowski strzelał gole dla Bayernu w tym sezonie, było niczym z gry komputerowej. Bezapelacyjnie jest najlepszą dziewiątką na świecie. Jego ambicja zdobycia Złotej Piłki powinna stać się faktem w tym roku. To powinien być dla niego prezent na Święta Bożego Narodzenia - tłumaczył angielski dziennikarz.

Miejsca na podium uzupełnili Cristiano Ronaldo (10) i Virgil van Dijk (8). Zaskakująca jest dopiero ósma pozycja Lionela Messiego (3).