Kolejny wielki problem Argentyny przed mundialem

- Meksykanie to są bardzo dobrzy piłkarze, nigdy z nimi łatwo nie było. Grupa jest fajna, ciekawa. Nie gramy z drużynami europejskimi i to chyba lepiej. Zmierzymy się z fantastyczną drużyną - Argentyną, choć do tego czasu być może dużo się wyjaśni - komentuje losowanie grup MŚ 2022 Zbigniew Boniek w programie "Polska i Świat" na antenie TVN24.

"42 dni przed pierwszym występem Argentyny z Arabią Saudyjską 22 listopada, lewoskrzydłowy doznał nowej kontuzji mięśniowej, co niewątpliwie uniemożliwi mu odpowiednie przygotowanie do mistrzostw świata. Niepokój Lionela Scaloniego i spółki jest naturalny w tych okolicznościach" - donosi argentyński dziennik sportowy "Ole". Juventus ograny w Izraelu. "Musi się wstydzić" Juventus zawodzi... czytaj dalej »

Pesymistyczne prognozy

Di Maria zgłosił uraz po zaledwie 22 minutach meczu z Maccabi. Zawodnik Juventusu z grymasem bólu na twarzy wymownie chwycił się za prawe udo, wskazując przyczynę swoich kłopotów. Argentyńczyk nie po raz pierwszy w swojej karierze ma problemy z mięśniem dwugłowym.

Włoski klub nie poinformował jeszcze, jak długa przerwa czeka 34-latka. Szczegóły poznamy po przeprowadzeniu dokładnych badań. Pierwsze prognozy nie są jednak optymistyczne. "La Gazzetta dello Sport" przewiduje, że Di Maria może pauzować nawet przez około 40 dni. Jeśli to się sprawdzi, zawodnik straci całe przygotowania do mundialu rozpoczynającego się już 20 listopada.

Di Maria trafił do klubu z Turynu latem po wygaśnięciu jego kontraktu z Paris Saint-Germain. Jak dotąd jego przygoda na Półwyspie Apenińskim nie układa się jednak najlepiej. To już druga kontuzja mięśniowa, której Argentyńczyk nabawił się w barwach włoskiej drużyny. Poprzedniej doznał w ligowym debiucie z Sassuolo. Jakby tego było mało, Juventus zawodzi na wszystkich frontach. W Serie A plasuje się dopiero na ósmym miejscu w tabeli, a w Lidze Mistrzów jest przedostatni w grupie H i ma iluzoryczne szanse na awans po wtorkowej porażce 0:2 z Maccabi.



Angel Di Maria was emotional coming off the pitch after picking up an injury pic.twitter.com/wnExpj2Tk1 — ESPN FC (@ESPNFC) October 11, 2022





Pechowcy z Włoch

Kontuzja wyeliminowała ostatnio również innego reprezentanta Albicelestes występującego na co dzień we Włoszech. Mowa o Paulo Dybali z Romy, który doznał urazu podczas wykonywania rzutu karnego w ligowym spotkaniu z Lecce. Według prognoz Dybala też ma pauzować przynajmniej przez miesiąc.

Nawet jeśli obaj zdążą wykurować się na mundial, to trudno spodziewać się, by osiągnęli najwyższą formę, pozostając tyle czasu poza grą. Argentyna na mistrzostwach w Katarze zagra w grupie C kolejno z Arabią Saudyjską (22 listopada), Meksykiem (26 listopada) i Polską (30 listopada).