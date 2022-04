Kopnął piłkę w twarz rywala. "Najbrzydszy obrazek"

"To był prawdopodobnie najbrzydszy obrazek w meczu Manchesteru City z Atletico Madrid" - pisze po meczu madrycka "Marca".

Sytuacja z 83. minuty wywołała sporo kontrowersji. Wszystko wydarzyło się tuż przy linii bocznej boiska. Grealish otrzymał piłkę od Nathana Ake, ale po ataku Sime Vrsaljko upadł na murawę. Piłka wylądowała pod nogami Correi, który stracił panowanie nad sobą, kopiąc piłkę w twarz faulowanego gracza City.



#UCL M. CITY 1- ATLÉTICO 0



El argentino dio un balonazo a Grealish, sancionado con amarilla. Iturralde matiza: "Si le expulsa no puede decir nada"



Gabriel Jesús no estará en el Wanda https://t.co/FwrqHODpbB — Diario AS (@diarioas) April 5, 2022



Tego kibice Atletico jeszcze nie widzieli. Niechlubna statystyka, trener zadowolony Kibice Atletico... czytaj dalej » Stojący tuż obok menedżer drużyny z Manchesteru Pep Guardiola natychmiast ruszył z pretensjami do Argentyńczyka. "Jesteś szalony, jesteś szalony" - cytuje słowa Hiszpana w kierunku piłkarza dziennik "AS".

Kilka chwil później Guardiola ruszył też do Grealisha, który wstał już z boiska. Trener chciał uspokoić swojego zawodnika. Wywiązała się spora awantura.

Czerwona kartka? "Nie mógłby mieć pretensji"

Powtórki telewizyjne pokazały, że Correa nie patyczkował się i Anglika uderzył specjalnie. Sędzia Istvan Kovacs ukarał ofensywnego pomocnika Atletico tylko żółtą kartką.

Hiszpańskie media zastanawiały się po meczu, czy Rumun nie powinien wręczyć Correi czerwonej. O tę sporną sytuację został zapytany były znany hiszpański arbiter Eduardo Iturralde Gonzalez.

- Jeśli wyrzuciłby go z boiska, nie mógłby mieć pretensji - stwierdził na łamach dziennika "AS".

La polémica del partido



En los instantes finales, Ángel Correa dio un balonazo en la cara a Grealish



Iturralde: "Si le expulsa no puede decir nada"



¿Debió quedarse con el 10 el Atleti? pic.twitter.com/1Qq4qKcc7U — Diario AS (@diarioas) April 5, 2022





Do rewanżu, który odbędzie się za tydzień w środę, Manchester City przystąpi z jednobramkową zaliczką. Gola na wagę wygranej 1:0 na Etihad strzelił w 70. minucie Kevin De Bruyne.

Wyniki i program ćwierćfinałów Ligi Mistrzów (mecze o godz. 21.00):



wtorek, 5 kwietnia

Manchester City - Atletico Madryt 1:0 (0:0)

Benfica Lizbona - Liverpool 1:3 (0:2)



środa, 6 kwietnia

Chelsea Londyn - Real Madryt

Villarreal - Bayern Monachium



rewanże



wtorek, 12 kwietnia

Bayern Monachium - Villarreal

Real Madryt - Chelsea Londyn



środa, 13 kwietnia

Liverpool - Benfica Lizbona

Atletico Madryt - Manchester City