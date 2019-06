Byli kadrowicze fałszowali tożsamość co najmniej jednego młodego zawodnika. Boniek: nie wstyd?

Burza w duńskim futbolu. Federacja z wyprzedzeniem rezygnuje z selekcjonera Duńska federacja... czytaj dalej » W spotkaniu Ligi Juniorów Starszych między AP Profi Zielonki z Górnikiem Wieliczka (ale również we wcześniejszym meczu z Termalicą Nieciecza) zagrał "co najmniej jeden zawodnik nieuprawniony" zespołu AP Profi, co było działaniem "umyślnym".

Oba spotkania odbyły się w maju tego roku. Małopolski Związek Piłki Nożnej ustalił, że zawodnik był starszy, niż zezwala na to regulamin oraz występował pod różnymi imionami i nazwiskami. Taki wniosek wyciągnięto na podstawie zeznań trenerów z Wieliczki i Niecieczy.

Zamieszani byli reprezentanci Polski

Za łamaniem przepisów stoją dwa poważne nazwiska polskiej piłki. AP Profi to drużyna prowadzona m.in. przez Andrzeja Niedzielana. Zespół funkcjonuje w ramach akademii A&A. Były napastnik reprezentacji Polski założył Akademię A&A razem z innym ekskadrowiczem Arkadiuszem Adamskim.

Obaj otrzymali karę pieniężną po 800 zł. Klub ukarano ponadto kwotą 300 złotych. Do związkowej kasy wpłynie też 100 zł od szkoleniowca, który prowadził ten zespół w meczu z Termalicą, bo "został uznany za winnego niedopełnienia obowiązku sprawdzenia zgodności przedłożonego składu".

Żaden z byłych reprezentantów Polski nie pojawił się na spotkaniu z komisją dyscyplinarną, mimo że dwukrotnie byli wzywani na dywanik, a co lokalny związek wyraźnie podkreślił w uzasadnieniu decyzji o karach.

Zbigniew Boniek nie dowierza

O sprawie, która była szeroko komentowana na Twitterze, dowiedział się również prezes PZPN Zbigniew Boniek. "Mnie też się nie chce wierzyć, że nie ma drastycznych kar dla trenerów, przecież to oni ich posłali na boisko. Zleciłem sprawę Rzecznikowi Prawa Związkowego" - napisał Boniek w jednym z kilku tweetów na ten temat. W innym zapytał: "Panowie ex piłkarze, nie wstyd?".