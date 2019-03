Szewczenko zachwycony. "Piątek może zostać moim następcą"

30.09.2018 |Kolejny fantastyczny występ Krzysztofa Piątka w Serie A. Polak w ledwie trzy minuty dwukrotnie trafił do siatki Frosinone i zapewnił swojej Genoi komplet punktów. Były napastnik Cracovii show rozpoczął precyzyjnym płaskim strzałem z linii pola karnego, a już chwilę później wykorzystał dobre podanie Cristiana Kouame i strzelił ósmego gola w trwającym sezonie.

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

19.03.2019 | Łukasz Fabiański o powrocie do kadry Michała Pazdana.

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

19.03.2019 | Jan Bednarek: czas pokazać, na co nas stać.

Nie ilość napastników na boisku decyduje o tworzeniu sytuacji. Ich skuteczność nie jest problemem. Musimy tylko ten potencjał z klubów przełożyć na kadrę - przyznał selekcjoner Jerzy Brzęczek pytany o to, czy rozważa wystawienie w pierwszym składzie i Roberta Lewandowskiego, i Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Milika.

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

20.03 | W środę przed południem reprezentacja Polski odleciała do Wiednia, gdzie dzień później zagra z Austrią w pierwszym meczu eliminacji mistrzostw Europy 2020.

Jerzy Brzęczek o potencjale, jaki posiada obecnie kadra Polski przed otwierającym meczem el. ME 2020 z Austrią.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek wspomina czasy swojej gry w Austrii przed meczem eliminacji ME 2020 z tamtejszą kadrą.

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

Artur Wichniarek cieszy się, że obecnie większość reprezentantów Polski gra w swoich klubach. Oto druga część wywiadu z byłym reprezentantem Polski. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W kolejnej części wywiadu z Eurosportem Artur Wichniarek mówi o ewentualnym ustawieniu Polaków w czwartkowym meczu. – Nie stać nas na granie trzema napastnikami – mówił były reprezentant biało-czerwonych. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W tej części wywiadu z Eurosportem Artur Wichniarek mówi m.in. o przemianie Piotra Zielińskiego. Były reprezentant biało-czerwonych analizuje również formę pozostałych pomocników. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Udało się! W pierwszym meczu eliminacji do mistrzostw Europy w 2020 roku Polska pokonała na wyjeździe Austrię 1:0. Bohaterami okazali się Krzysztof Piątek oraz Wojciech Szczęsny, ale nie wszystko odpowiednio funkcjonowało. Oto pięć wniosków po tym spotaniu.

Kapitan naszej kadry Robert Lewandowski powiedział, co zdecydowało o wyjazdowej wygranej Polaków z Austrią 1:0 w Wiedniu.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek wytłumaczył słabszą dyspozycję Arkadiusza Milika po meczu Austria – Polska (0:1) w eliminacjach do mistrzostw Europy.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

- W Wiedniu było bardziej słychać naszych kibiców niż Austriaków – mówi po pierwszym meczu eliminacji ME Tomasz Kędziora, w którym Polacy wygrali na wyjeździe 1:0.

Mateusz Klich, podobnie jak inni kadrowicze, podkreślił jak ważny był czwartkowy triumf nad Austrią. Polacy wygrali w Wiedniu 1:0, znakomicie zaczynając eliminacje do Euro.

O wyczynach 23-latka w trwającym sezonie głośno jest nie tylko w Polsce. Genialne występy w barwach Genoi i Milanu, a ostatnio także reprezentacji Biało-Czerwonych sprawiają, że o Piątku mówi się jak Europa długa i szeroka.

Piątek tłumaczy swój fenomen: ja szukam piłki, a ona mnie znajduje Długo oglądał to... czytaj dalej » W piątek do laurki budowanej głównie przez włoskie i polskie media swoje dorzucił Szewczenko. - Może zostać moim następcą w Milanie. Ma niebywały talent do zdobywania bramek. Doskonale kontroluje piłkę obiema stopami, jest świetny w powietrzu - rozpływał się w zachwytach w rozmowie ze "Sportmediaset".

Były napastnik, który dla Rossonerich uzbierał aż 175 goli, odniósł się także do ubiegłotygodniowych derbów Mediolanu. W nich Milan po świetnym widowisku uległ Interowi 2:3 i na rzecz lokalnego rywala stracił trzecie miejsce w tabeli Serie A.

- Widziałem ten mecz. Milan miał w końcówce sporo okazji. Myślę, że wciąż pełną parą zmierzamy do Ligi Mistrzów i się do niej zakwalifikujemy - mówił, dając do zrozumienia, że wciąż czuje się częścią klubu ze stolicy Lombardii.

1:0 w Wiedniu po golu Piątka

Milan Milanem, ale w ostatni czwartek Piątek udowodnił, że może być również kluczową postacią reprezentacji Polski. 23-latek pojawił się na murawie w drugiej połowie i strzelił jedynego gola w wyjazdowym meczu kadry w Wiedniu. Tym samym zapewnił Biało-Czerwonym doskonałe wejście w eliminacje Euro 2020.

Snajper szanse na kolejne trafienia będzie miał już w niedzielę, kiedy Polacy zmierzą się na PGE Narodowym w Warszawie z reprezentacją Łotwy. Wydaje się, że Piątek powinien znaleźć się w podstawowym składzie. Początek starcia o godz. 20.45.