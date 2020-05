Gol, który wywołał baby boom. "Pokolenie Iniesty" na łączach z gwiazdą

Była edycja rozgrywek 2008/2009, Barca walczyła z londyńczykami o finał. Po bezbramkowym remisie u siebie pojechała na Wyspy, gdzie długo przegrywała. Dającego awans gola na 1:1 Iniesta strzelił w doliczonym czasie.



Este gol tenía que salir en mi documental... Qué gran noche!!

@FCBarcelona



@RakutenTV_EShttps://t.co/4ItSp9GD82pic.twitter.com/nn4qhy47ym — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 6, 2020





Milionowa pożyczka i inwestycja. Reprezentanci Belgii uratowali popularny klub Pieniądze od... czytaj dalej » W wielu hiszpańskich domach zapanowała euforia. Okazało się, że świętowano na różne sposoby.

Około dziewięciu miesięcy później katalońskie szpitale poinformowały o gwałtownym, niemal 50-procentowym wzroście liczby narodzin. W styczniu na świat przyszli między innymi Josep Enric i Ignacio. Chłopców zalicza się do tak zwanego pokolenia Andresa Iniesty.

Hiszpański piłkarz w rocznicę wydarzeń ze Stamford Bridge skontaktował się z nimi i ich rodzinami.Fragment rozmowy umieścił na swoim Twitterowym koncie. - Czy twoja mama pokazywała ci tę bramkę?" - dopytywał.

Była na finale

Tamto trafienie pozwoliło zagrać Barcelonie w finale z Manchesterem United. Mecz odbył się w Rzymie. Mama Ignacio oglądała go z trybun. Wiedziała już, że jest w ciąży. - Gdybym wcześniej powiedziała o tym mamie, nie pozwoliłaby mi lecieć. Poinformowałam ją w samolocie, wygraliśmy [2:0 - red], dlatego wszystko ułożyło się jak trzeba - wspomina.

Ojciec Josepa Enrica ogląda mecze, ale wielkim fanem piłki można nazwać jego brata. - Kibicuje Barcelonie, dla niego futbol to religia. To on chwycił za kalendarz, dokonał obliczeń i powiązał tamten mecz z narodzinami syna. Pamiętam jak świętowaliśmy twojego gola, to była niesamowita radość - zdradza tata chłopca.



Para celebrar el aniversario de un gol muy especial, he llamado a unos amigos para compartir un momento inolvidable y muy familiar... @FCBarcelona#Iniestazopic.twitter.com/ra3I1pdUTM — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 6, 2020





Widzieli i podziwiają

Obydwaj dziesięciolatkowie bramkę obejrzeli dopiero niedawno. Byli - a jakżeby inaczej - pod ogromnym wrażeniem. Josep Enric zdradził Inieście, że ten, obok Gerarda Pique, jest jego ulubionym zawodnikiem.

Piłkarzowi zadano też pytanie, czy nie planuje kiedyś powrotu do Barcelony. - Nie jestem pewien w jakim charakterze, ale bym tego chciał - odparł.

Hiszpan spędził w katalońskim klubie 22 lata. Wielokrotnie sięgał z nim po najważniejsze trofe. Od dwóch jest zawodnikiem japońskiego Vissel Kobe.